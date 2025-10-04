تصدر نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، عناوين الصحف بعد المستوى الذي ظهر به مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية، قبل أن يختفي ويبتعد عن الأنظار.

حارب نادي برشلونة بكل قوته من أجل التعاقد مع نيكو ويليامز، خلال فترة الانتقالات الماضية في ظل حاجة النادي الكاتالوني لخدماته نظرًا لمستواه المتميز، وتزامنًا مع تناغمه مع لامين يامال، موهبة البلوجرانا الطاغية على الساحة.

فشل المفاوضات

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن فشل المفاوضات بين برشلونة ونيكو ويليامز، جاء بسبب شرط وكيل اللاعب بضرورة تسجيل موكله في رابطة الدوري الإسباني، وإن لم يتمكن فيصبح جناح أتلتيك بلباو حرًا، وهو ما أزعج إدارة الفريق الكاتالوني.

تسجيل اللاعبين في برشلونة، كان أزمة في الفترة الماضية بسبب قاعدة الإنفاق المالي، وترتب على ذلك تأخر ظهور مجموعة من الصفقات الجديدة مع الفريق، وهو ما دفع وكيل ويليامز لفرض ذلك الشرط على النادي الكاتالوني.

ورفض برشلونة الشروط التي فرضها وكيل نيكو ويليامز، واعتبرها بمثابة عدم الرغبة في تمثيل النادي الكاتالوني واللعب بين صفوفه.

أين نيكو ويليامز؟

شارك نيكو ويليامز مع أتلتيك بلباو، مطلع الموسم الجاري في 3 مباريات فقط بواقع 256 دقيقة، ونجح النجم الإسباني في تسجيل هدف وقدم تمريرتين حاسمتين.

وتعرض ويليامز للإصابة في العضلة المقربة، خلال مباراة منتخب إسبانيا أمام تركيا في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وذكر نادي أتلتيك بلباو في بيانه: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أُجريت، أن اللاعب يعاني من إصابة متوسطة في العضلة المقربة اليسرى".

وأشارت التقارير إلى أن غياب نيكو ويليامز عن الملاعب قد يصل إلى 6 أسابيع، وهو ما جعل اللاعب يغيب عن مباريات فريقه الماضية أمام كل من: ألافيس، فالنسيا، جيرونا، فياريال، وريال مايوركا.