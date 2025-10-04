خطف نادي ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بصورة مؤقتة، بفضل انتصاره على حساب ضيفه فياريال، بنتيجة 3-1، مساء أمس السبت.

وفشل فياريال في تحقيق المفاجأة، وإسقاط ريال مدريد، للتساوي مع برشلونة، بفضل تألق نجوم الميرنجي بقيادة فينيسيوس جونيور، بالإضافة لكيليان مبابي.

وفي مباريات اليوم ذاته، عاد فريق أتلتيك بيلباو لطريق الانتصارات، من بوابة ضيفه ريال مايوركا، بهدفين مقابل هدف.

برشلونة يواجه إشبيلية لاستعادة صدارة الليجا

وصعد بيلباو للمركز الخامس في جدول الترتيب، بينما يتذيل مايوركا ترتيب الليجا في المركز العشرين والأخير، برصيد 5 نقاط فقط.

وتستكمل منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، بإقامة 5 مباريات اليوم الأحد، أبرزها سيجمع بين برشلونة وإشبيلية، حيث يبحث الفريق الأول عن استعادة الصدارة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني.. صدارة مؤقتة لريال مدريد

وجاء جدول ترتيب الليجا على النحو التالي:

1- ريال مدريد: 21 نقطة

2- برشلونة: 19 نقطة

3- فياريال: 16 نقطة

4- إليتشي: 13 نقطة

5- أتلتيك بيلباو: 13 نقطة

لمطالعة جدول الترتيب كاملًا اضغط هنا