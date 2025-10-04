المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جدول ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يخطف الصدارة مؤقتًا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:52 ص 05/10/2025
احتفال لاعبو ريال مدريد بهدف فينيسيوس جونيور

احتفال لاعبو ريال مدريد بهدف فينيسيوس جونيور

خطف نادي ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بصورة مؤقتة، بفضل انتصاره على حساب ضيفه فياريال، بنتيجة 3-1، مساء أمس السبت.

وفشل فياريال في تحقيق المفاجأة، وإسقاط ريال مدريد، للتساوي مع برشلونة، بفضل تألق نجوم الميرنجي بقيادة فينيسيوس جونيور، بالإضافة لكيليان مبابي.

وفي مباريات اليوم ذاته، عاد فريق أتلتيك بيلباو لطريق الانتصارات، من بوابة ضيفه ريال مايوركا، بهدفين مقابل هدف.

برشلونة يواجه إشبيلية لاستعادة صدارة الليجا

وصعد بيلباو للمركز الخامس في جدول الترتيب، بينما يتذيل مايوركا ترتيب الليجا في المركز العشرين والأخير، برصيد 5 نقاط فقط.

وتستكمل منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، بإقامة 5 مباريات اليوم الأحد، أبرزها سيجمع بين برشلونة وإشبيلية، حيث يبحث الفريق الأول عن استعادة الصدارة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني.. صدارة مؤقتة لريال مدريد

وجاء جدول ترتيب الليجا على النحو التالي:

1- ريال مدريد: 21 نقطة

2- برشلونة: 19 نقطة

3- فياريال: 16 نقطة

4- إليتشي: 13 نقطة

5- أتلتيك بيلباو: 13 نقطة

لمطالعة جدول الترتيب كاملًا اضغط هنا

مباراة أتلتيك بلباو القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني جدول ترتيب الدوري الإسباني

