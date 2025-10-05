تمكن أليكسيس سانشيز، لاعب فريق إشبيلية، من تسجيل أول أهدافه في شباك برشلونة، بالمباراة المقامة الآن ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة يحل ضيفًا على إشبيلية، مساء اليوم الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، لحساب الجولة الثامنة من الليجا.

هدف سانشيز الأول

ووقع أليكسيس سانشيز على هدفه الأول في شباك برشلونة، بعد واجهه من قبل بقمصان 3 أندية أخرى، على مدار 9 أعوام، لكنه اكتفى خلالهم بصناعة هدفين ولم يحرز.

حيث إن أليكسيس سانشيز واجه برشلونة بقمصان أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وإنتر ميلان، 4 مرات من قبل، جاءت بالكامل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف أليكسيس سانشيز في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، بعد مخالفة ارتكبها رونالد أراوخو ضد لاعب إشبيلية.

وبصم أليكسيس سانشيز على المساهمة التهديفية الثالثة مع إشبيلية في مباراته الخامسة هذا الموسم بقميص الفريق الأندلسي.

حيث إنه تمكن من تسجيل هدف وصناعة مثله في 4 مباريات ضمن منافسات الدوري الإسباني منذ انطلاق الموسم الحالي.