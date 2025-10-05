لقطات من مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

فرط فريق برشلونة في الارتقاء إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما سقط بنتيجة عريضة أمام مضيفه إشبيلية، في إطار منافسات الليجا.

برشلونة خسر أمام إشبيلية (1-4)، في مباراة خاضها على ملعب خوان سانشيز بيزخوان، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

خسارة برشلونة جمدت رصيده عند 19 نقطة، ليستمر بالمركز الثاني خلف ريال مدريد متصدر الليجا، بـ21 نقطة، بينما رفع إشبيلية رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الرابع.

سقوط برشلونة

أليكسيس سانشسيز افتتح أهداف إشبيلية، من علامة الجزاء في الدقيقة 13، ثم عزز إسحاق روميرو تقدم الفريق الأندلسي (د 36).

لكن ماركوس راشفورد قلص الفارق وسجل هدف برشلونة الأول والوحيد، في الدقيقة 45+7، قبل نهاية الشوط الأول.

وأهدر روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء، ضيع بها التعادل على برشلونة، قبل أن يتمكن خوسيه أنخيل كارمونا من إنهاء آمال الفريق الكتالوني، وأحرز هدف تأكيد انتصار إشبيلية بالدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي للمباراة.

إشبيلية لم يرحم حالة دفاع برشلونة، حيث نجح من هجمة مرتدة أن يوقع على الهدف الرابع عن طريق أكور آدامز في الدقيقة 90+6.