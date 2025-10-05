المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سقوط مدوٍ.. برشلونة ينهار أمام إشبيلية ويسقط برباعية في الليجا (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:25 م 05/10/2025
فرط فريق برشلونة في الارتقاء إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما سقط بنتيجة عريضة أمام مضيفه إشبيلية، في إطار منافسات الليجا.

برشلونة خسر أمام إشبيلية (1-4)، في مباراة خاضها على ملعب خوان سانشيز بيزخوان، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

خسارة برشلونة جمدت رصيده عند 19 نقطة، ليستمر بالمركز الثاني خلف ريال مدريد متصدر الليجا، بـ21 نقطة، بينما رفع إشبيلية رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الرابع.

سقوط برشلونة

أليكسيس سانشسيز افتتح أهداف إشبيلية، من علامة الجزاء في الدقيقة 13، ثم عزز إسحاق روميرو تقدم الفريق الأندلسي (د 36).

لكن ماركوس راشفورد قلص الفارق وسجل هدف برشلونة الأول والوحيد، في الدقيقة 45+7، قبل نهاية الشوط الأول.

وأهدر روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء، ضيع بها التعادل على برشلونة، قبل أن يتمكن خوسيه أنخيل كارمونا من إنهاء آمال الفريق الكتالوني، وأحرز هدف تأكيد انتصار إشبيلية بالدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي للمباراة.

إشبيلية لم يرحم حالة دفاع برشلونة، حيث نجح من هجمة مرتدة أن يوقع على الهدف الرابع عن طريق أكور آدامز في الدقيقة 90+6.

برشلونة الدوري الإسباني إشبيلية مباراة إشبيلية وبرشلونة

