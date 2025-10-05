خسر نادي برشلونة، اليوم الأحد، بأربعة أهداف لواحد أمام مضيفه إشبيلية في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني.

ولم يكن إشبيلية رحيمًا على أرضه في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالعملاق الكاتالوني، ليهزمه (4-1) في نتيجة كبيرة تسببت في عدد من الأرقام القياسية السلبية، أبرزها لم يحدث منذ قرابة 74 عامًا.

5 أرقام من سقوط برشلونة أمام إشبيلية

أظهر إشبيلية تفوقًا واضحًا على برشلونة منذ الدقائق الأولى، ليسجل أليكسس سانشيز هدفًا من علامة الجزاء قبل أن يضيف إيساك روميرو هدفًا ثانيًا قبل نهاية الشوط الأول الذي شهد تقليص الفارق عن طريق ماركوس راشفورد.

وفيما يلي، بعضًا من الأرقام السلبية التي تحققت بعد خسارة برشلونة أمام إشبيلية..

- لأول مرة يخسر برشلونة من إشبيلية في منافسات الدوري الإسباني منذ 2015

- أكبر خسارة لبرشلونة في الدوري الإسباني أيضًا منذ 2015، عندما تلقى الهزيمة (4-1) على يد سيلتا فيجو

- حقق إشبيلية أكبر فوز له على برشلونة منذ 1951، عندما انتصر (4-0)

- أكبر خسارة لبرشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك في مباراته الـ70 بكل المسابقات الرسمية

- برشلونة يخسر مباراتين متتاليتين مع فليك، ما يحدث للمرة الثانية فقط منذ وصول المدرب الألماني مطلع موسم 2024-2025

يشار إلى أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026، بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد.