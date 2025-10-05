قال الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، عقب الخسارة الأخيرة أمام إشبيلية، إن فريقه ما زال يتمتع بجودة عالية، مؤكدًا ضرورة التعامل مع النتيجة بعقلية إيجابية.

وخسر برشلونة أمام إشبيلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت خلال الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز.

وأضاف فليك: في تصريحات عقب اللقاء: "نحن فريق جيد، واللاعبون سيعودون إلى مستواهم. علينا أن نتعامل مع ما حدث بشكل إيجابي. أكثر ما يعجبني هو رد الفعل في الشوط الثاني".

وتابع: "لا أعتقد أن المشكلة تكمن في النظام أو في الاستراتيجية، بل في الأخطاء الكبيرة التي ارتكبناها. نحن نلعب دائمًا بنفس الطريقة. يمكننا الحديث عن أشياء كثيرة اليوم، لكن الحقيقة أننا لم نقدم شوطًا أول جيدًا، بينما تحسّن الأداء كثيرًا في الشوط الثاني. قلت الأمر نفسه بعد مباراة باريس سان جيرمان: يجب أن نتعلم من تلك المباراة، والآن من هذه أيضًا، وأن نراها من زاوية إيجابية. ومع قليل من الحظ، سنعود بعد التوقف الدولي بشكل أقوى".

وأكمل المدرب الألماني: "خسرنا، ونتقبل ذلك، لكننا سنعود. علينا أن نحافظ على هذه الطاقة وهذه الغضبة لبقية الموسم".

وعن الحديث عن "الأنانية أو الغرور" داخل الفريق، قال فليك: "الأمر مختلف اليوم. هذه كرة القدم. جرّبنا كل شيء. من السهل تفسير الأمور عندما تسجل أكثر من خصمك، لكن عندما تخسر، يكون الوضع مختلفًا. النتيجة اليوم ليست جيدة بالنسبة لنا، لكنها ممكنة الحدوث، وعلينا المضي قدمًا".

وعند سؤاله عن مدى قسوة الخسارة، أجاب: "الأصعب كانت نصف نهائي دوري الأبطال ضد إنتر ميلان. هذه الخسارة نتقبلها وننظر إليها من منظور إيجابي. لا أقول إنها إيجابية، لكن هناك أمور يجب تحسينها، خاصة في الشوط الأول، حيث نرتكب أخطاء متكررة، ولم يتحرك الفريق بسلاسة في بعض مناطق الملعب. ومع ذلك، لم تكن مباراة قاسية مثل نصف النهائي أمام إنتر".

وأضاف فليك: "فترة التوقف الدولي ستكون مفيدة لنا، ليخوض اللاعبون مباريات مع منتخباتهم في أجواء مختلفة. أعتقد أن ذلك سيساعدهم. وعندما يعودون، كما قلت لهم، سنعمل بأقصى طاقتنا لاستعادة المستوى الذي نريده ونستحقه. نحتاج إلى أن يستعيد بعض لاعبينا أفضل مستوياتهم".

واختتم المدير الفني حديثه بقوله: "لا أظن أن عامل الأجواء أو الملعب كان مؤثرًا. اللاعبون معتادون على اللعب في مثل هذه الأجواء ويستمتعون بها. علينا تحليل العديد من الأمور، خاصة في الشوط الأول: طريقة اللعب في المساحات المختلفة، وكيفية التكيف مع تغييرات الخصم. اليوم لعبوا بأربعة مدافعين بدلًا من خمسة، ولم نتمكن من فرض أسلوبنا في البداية، لكنني راضٍ عن ردة فعل الفريق وروحه القتالية. لسنا سعداء بالهزيمة، لكنها مباراة واحدة، وسنواصل الطريق".