المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بيدري: علينا أن نكون صريحين مع أنفسنا.. لم نكن في مستوانا إطلاقًا

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

08:43 م 05/10/2025
بيدري

بيدري

اعترف الإسباني بيدري لاعب برشلونة، بعد الخسارة الأخيرة، بأن فريقه قدم أداءً ضعيفًا لا يليق بمستواه، مؤكدًا ضرورة إجراء مراجعة ذاتية وتحسين العديد من الجوانب قبل استئناف المنافسات بعد فترة التوقف الدولي.

وخسر برشلونة أمام إشبيلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت خلال الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز.

وقال بيدري في تصريحات عقب اللقاء: "حدثت أشياء كثيرة اليوم، وعلينا أن نكون صريحين مع أنفسنا. في الشوط الأول لم ندافع جيدًا ولم نهاجم جيدًا أيضًا. هناك الكثير من الأمور التي يجب تحسينها حتى نعود للفوز بعد فترة التوقف".

وأضاف: "لم نكن نملك لا الحدة ولا الخروج السليم بالكرة، ولم نعرف ماذا نفعل عندما نستحوذ عليها، لم نصل في أي لحظة إلى مستوانا المعتاد".

وتابع: "تلك الفرص تُغيّر مجرى المباراة، لكن ركلة الجزاء يمكن أن تُهدر. في المجمل، لم نظهر بشكل جيد طوال اللقاء".

وأوضح اللاعب الدولي الإسباني: "غياب الحدة كان واضحًا. خسرنا جميع الصراعات الثنائية، وارتكبنا أخطاء في التمركز، ولم نعرف كيف نخرج من الضغط".

وختم بيدري حديثه متطرقًا إلى التحكيم، قائلًا: "كنت قريبًا من المخالفة التي ارتكبها كوندي، والحكم قال لي إنها بسيطة جدًا. لكنه بعد ذلك احتسب أخرى مشابهة. واحدة يحتسبها وأخرى لا، هذا ما حدث".

برشلونة الدوري الإسباني بيدري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg