اعترف الإسباني بيدري لاعب برشلونة، بعد الخسارة الأخيرة، بأن فريقه قدم أداءً ضعيفًا لا يليق بمستواه، مؤكدًا ضرورة إجراء مراجعة ذاتية وتحسين العديد من الجوانب قبل استئناف المنافسات بعد فترة التوقف الدولي.

وخسر برشلونة أمام إشبيلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت خلال الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز.

وقال بيدري في تصريحات عقب اللقاء: "حدثت أشياء كثيرة اليوم، وعلينا أن نكون صريحين مع أنفسنا. في الشوط الأول لم ندافع جيدًا ولم نهاجم جيدًا أيضًا. هناك الكثير من الأمور التي يجب تحسينها حتى نعود للفوز بعد فترة التوقف".

وأضاف: "لم نكن نملك لا الحدة ولا الخروج السليم بالكرة، ولم نعرف ماذا نفعل عندما نستحوذ عليها، لم نصل في أي لحظة إلى مستوانا المعتاد".

وتابع: "تلك الفرص تُغيّر مجرى المباراة، لكن ركلة الجزاء يمكن أن تُهدر. في المجمل، لم نظهر بشكل جيد طوال اللقاء".

وأوضح اللاعب الدولي الإسباني: "غياب الحدة كان واضحًا. خسرنا جميع الصراعات الثنائية، وارتكبنا أخطاء في التمركز، ولم نعرف كيف نخرج من الضغط".

وختم بيدري حديثه متطرقًا إلى التحكيم، قائلًا: "كنت قريبًا من المخالفة التي ارتكبها كوندي، والحكم قال لي إنها بسيطة جدًا. لكنه بعد ذلك احتسب أخرى مشابهة. واحدة يحتسبها وأخرى لا، هذا ما حدث".