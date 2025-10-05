انفراد مبابي.. قائمة هدافي الدوري الإسباني الممتاز

ينفرد الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد، بقائمة هدافي الدوري الإسباني الممتاز، بعد الوصول إلى منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

برشلونة تكبد هزيمة ثقيلة أمام نظيره فريق إشبيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة، ليفشل في الارتقاء إلى صدارة الليجا مجددًا.

سقوط مدوٍ.. برشلونة ينهار أمام إشبيلية ويسقط برباعية في الليجا (فيديو)

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

كيليان مبابي عزز تصدره لقائمة هدافي الدوري الإسباني، بعدما سجل هدفًا ضمن ثلاثية ريال مدريد أمام فياريال، مساء أمس الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو.

بينما ضيع روبرت ليفاندوفسكي فرصة رفع معدله التهديفي، بعدما أهدر ركلة جزاء في مباراة برشلونة وإشبيلية التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

وأصبح ترتيب قائمة هدافي الدوري الإسباني، على النحو التالي:

1- كيليان مبابي (ريال مدريد): 9 أهداف.

2- جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): 6 أهداف.

3- إيثا إيونج (فياريال): 5 أهداف.

4- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 5 أهداف.

5- أندريه سيلفا (إلتشي): 4 أهداف.

6- إيفان روميرو (ليفانتي): 4 أهداف.

طالع قائمة هدافي الدوري الإسباني بالكامل من هنا