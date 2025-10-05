المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

انفراد مبابي.. قائمة هدافي الدوري الإسباني الممتاز

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:18 م 05/10/2025
مبابي

كيليان مبابي لاعب ريال مدريد

ينفرد الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد، بقائمة هدافي الدوري الإسباني الممتاز، بعد الوصول إلى منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

برشلونة تكبد هزيمة ثقيلة أمام نظيره فريق إشبيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة، ليفشل في الارتقاء إلى صدارة الليجا مجددًا.

سقوط مدوٍ.. برشلونة ينهار أمام إشبيلية ويسقط برباعية في الليجا (فيديو)

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

كيليان مبابي عزز تصدره لقائمة هدافي الدوري الإسباني، بعدما سجل هدفًا ضمن ثلاثية ريال مدريد أمام فياريال، مساء أمس الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو.

بينما ضيع روبرت ليفاندوفسكي فرصة رفع معدله التهديفي، بعدما أهدر ركلة جزاء في مباراة برشلونة وإشبيلية التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

وأصبح ترتيب قائمة هدافي الدوري الإسباني، على النحو التالي:

1- كيليان مبابي (ريال مدريد): 9 أهداف.

2- جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): 6 أهداف.

3- إيثا إيونج (فياريال): 5 أهداف.

4- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 5 أهداف.

5- أندريه سيلفا (إلتشي): 4 أهداف.

6- إيفان روميرو (ليفانتي): 4 أهداف.

طالع قائمة هدافي الدوري الإسباني بالكامل من هنا

مباراة ريال مدريد القادمة
برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني إشبيلية كيليان مبابي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg