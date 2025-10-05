عبر الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة عن غضبه الشديد بعد قرار احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل ضد فريقه خلال الشوط الأول من مواجهة إشبيلية، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة الحاسمة من الشوط الأول تدخلًا جدليًا بين أراوخو ومهاجم إشبيلية إسحاق روميرو، ليشير الحكم مونيث رويث إلى ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو "VAR"، مؤكدًا قراره بعد مشاهدتها على الشاشة الجانبية.

وخلال مراجعة اللقطة، التقطت كاميرات موفيستار بلس+ لحظة انفعال أراوخو وهو يخاطب الحكم قائلًا: "هذا لا يُصدق، ما تفعله لا يُصدق!"، ثم توجّه إلى الحكم الرابع مضيفًا: "لقد صدّقته، ابتلعت الطُعم!"، قبل أن يتدخل المدرب هانزي فليك لتهدئته وتجنّب أي عقوبة إضافية.

وفي النهاية، تمسّك الحكم بقراره، ليسجّل أليكسيس سانشيز هدف التقدّم لإشبيلية من نقطة الجزاء (1-0)، قبل أن يضيف الفريق الأندلسي الهدف الثاني وسط اعتراضات لاعبي برشلونة الذين طالبوا بخطأ سابق على كونديه في بداية الهجمة.

وأنهى أراوخو الشوط الأول وهو في حالة من الإحباط الشديد، إذ التقطته الكاميرات وهو يصرخ: "دائمًا ضدنا! دائمًا ضدنا!"، في مشهد يعكس شعور لاعبي برشلونة بأن القرارات التحكيمية لم تكن في صالحهم داخل ملعب رامون سانشيز بيثخوان.