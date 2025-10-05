المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أراوخو غاضب بعد ركلة الجزاء المثيرة أمام إشبيلية: دائمًا ضدنا

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:36 م 05/10/2025
أراوخو

أراوخو

عبر الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة عن غضبه الشديد بعد قرار احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل ضد فريقه خلال الشوط الأول من مواجهة إشبيلية، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة الحاسمة من الشوط الأول تدخلًا جدليًا بين أراوخو ومهاجم إشبيلية إسحاق روميرو، ليشير الحكم مونيث رويث إلى ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو "VAR"، مؤكدًا قراره بعد مشاهدتها على الشاشة الجانبية.

وخلال مراجعة اللقطة، التقطت كاميرات موفيستار بلس+ لحظة انفعال أراوخو وهو يخاطب الحكم قائلًا: "هذا لا يُصدق، ما تفعله لا يُصدق!"، ثم توجّه إلى الحكم الرابع مضيفًا: "لقد صدّقته، ابتلعت الطُعم!"، قبل أن يتدخل المدرب هانزي فليك لتهدئته وتجنّب أي عقوبة إضافية.

وفي النهاية، تمسّك الحكم بقراره، ليسجّل أليكسيس سانشيز هدف التقدّم لإشبيلية من نقطة الجزاء (1-0)، قبل أن يضيف الفريق الأندلسي الهدف الثاني وسط اعتراضات لاعبي برشلونة الذين طالبوا بخطأ سابق على كونديه في بداية الهجمة.

وأنهى أراوخو الشوط الأول وهو في حالة من الإحباط الشديد، إذ التقطته الكاميرات وهو يصرخ: "دائمًا ضدنا! دائمًا ضدنا!"، في مشهد يعكس شعور لاعبي برشلونة بأن القرارات التحكيمية لم تكن في صالحهم داخل ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

الدوري الإسباني إشبيلية أراوخو

