كلام فى الكورة
من أجل النجاح مع برشلونة.. أراوخو رفض العروض الإنجليزية

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:24 ص 06/10/2025
أراوخو

رونالد أراوخو

كشفت تقارير إعلامية عن رفض الأوروجواياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة الإسباني، عدة عروض من الدوري الإنجليزي الممتاز.

برشلونة كان قد جدد عقد أراوخو حتى يونيو 2030 في نهاية الموسم الماضي، لكن هذا لم يوقف الشائعات المتعلقة برحيله في الميركاتو الصيفي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد اهتمت عدة أندية بالتعاقد مع أراوخو خلال فترة الانتقالات الصيفية، على رأسها ليفربول وتشيلسي وتوتنهام من الدوري الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن أراوخو رفض العروض المغرية، حيث أنه "يطمح إلى تحقيق نجاح باهر في برشلونة"، ولذلك أبلغ المهتمين بضمه بأنه لا ينوي الانتقال إلى أي منهم.

ورغم رفض اللاعب، فإن ليفربول حتى الآن لم يتخل عن سعيه لضم أراوخو، حيث يراه بديلا مثاليا لإبراهيما كوناتي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وشددت "سبورت" على أن أراوخو في الوقت الحالي ليس لاعبا أساسيا مع المدرب هانز فليك، إلا أنه يحظى بتقدير كبير من مدرب برشلونة.

وشارك أراوخو صاحب الـ26 عاما في 7 مباريات مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا واحدا.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

 

الدوري الإنجليزي برشلونة رونالد أراوخو

