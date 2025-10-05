تلقى نادي برشلونة خسارة ثانية على التوالي، مع مدربه هانز فليك، على يد إشبيلية في الدوري الإسباني، بعد سقوطه ضد باريس سان جيرمان ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن خسارة إشبيلية قد دقت أجراس الإنذار داخل صفوف كتيبة البلوجرانا، فيما يتعلق بـ 5 نقاط سلبية تهدد مسيرة النادي هذا الموسم.

استنزاف فكرة المصيدة.. ونقص الطاقة يهدد برشلونة

وجاءت على رأس تلك النقاط، وفقًا لما ذكرته الصحيفة، هي استنزاف فكرة مصيدة التسلل وخطة الدفاع المتقدم، خاصة عقب رحيل إينيجو مارتينيز.

وأوضحت أن الثقة أصبحت مفقودة بين اللاعبين، خلال تنفيذ الخطة، ولا يمتلك فليك اللاعب الذي يحب المخاطرة مثل مارتينيز، لذلك تحولت الشجاعة إلى سذاجة دفاعية، في غياب التنظيم الجماعي، مما قد يدفع فليك لإعادة التفكير في أسلوب الدفاع.

جرس الإنذار الثاني كان يتعلق بانخفاض اللياقة البدنية، ونقص الطاقة الذي أكده فرينكي دي يونج، بحديثه عن شعور اللاعبين بالإرهاق، وقد يرجع ذلك لغياب عدة لاعبين يمتلكون النشاط والقوة الكافية، مثل: رافينيا، فيرمين لوبيز ولامين يامال.

موندو تنتقد فليك.. وخصوم برشلونة يقلدون بعضهم

كما انتقدت الصحيفة ردة فعل المدرب هانز فليك، بعدما أبقى لامين يامال لفترة طويلة ضد باريس، مما ساهم في تجدد إصابته، بالإضافة لتقلص دور مارك كاسادو الذي أصبح بمثابة لاعب ثانوي في حسابات المدرب الألماني.

وطالبت الصحيفة المدرب بإجراء بعض التعديلات التكتيكية وتجربة حلول جديدة، لأنه يبدو أنه لا يريد تغيير بعض لاعبيه، احترامًا وتقديرًا لما قدموه في الموسم الماضي.

وأشارت إلى أن خصوم برشلونة أصبحوا يقلدون بعضهم البعض، خاصة في ضرب مصيدة التسلل، من خلال ترك المهاجم خارج مركزه في موقف تسلل، لكي يكون جاهزًا لاستلام الكرة عندما تصل إلى أحد الأجنحة خلف المدافعين، مثلما حدث في مواجهة رايو فاييكانو، ثم أمام باريس وإشبيلية.

وأخيرًا انتقدت الصحيفة مستوى الحكام في مباراة الأمس، رغم أنها لم تعتبره عذرًا كافيًا لفريق برشلونة، لكنها رأت أن احتساب ركلة جزاء لصالح إشبيلية كان قرارًا مثيرًا للجدل، كما شهدت لعبة الهدف الثاني شكوك في مخالفة لصالح كوندي.