كلام فى الكورة
كين وهالاند ومبابي.. سباق الحذاء الذهبي يشتعل مبكرا في أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:21 م 06/10/2025
مبابي

مبابي - آخر من توج بالحذاء الذهبي في أوروبا

اشتعل سباق المنافسة على الحذاء الذهبي الأوروبي 2025-2026 مبكرًا، خاصة بين الثلاثي الإنجليزي هاري كين والنرويجي إيرلينج هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

وكان مبابي آخر من توج بالحذاء الذهبي في أوروبا، بعدما سجل 31 هدفًا بقميص ريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني 2024-2025.

الحذاء الذهبي الأوروبي

تعتمد جائزة الحذاء الذهبي في أوروبا على عدد الأهداف المسجلة فقط في الدوريات الوطنية، مع استثناء المسابقات الأخرى سواءً الكؤوس المحلية أو القارية.

ويساوي الهدف نقطتين في الدوريات الخمسة الكبرى الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي، الفرنسي والألماني، فيما يعادل 1.5 نقطة في الدوريات الأدنى ثم ينخفض إلى نقطة وحيدة في بعض المسابقات المحلية الأخرى.

سباق بين كين وهالاند ومبابي

في الوقت الحالي، يتصدر اللاعب كليمينت أولسن من نادي رونافيك، ترتيب الحذاء الذهبي في أوروبا، بعد أن سجل 26 هدفًا بـ26 نقطة في دوري جزر الفارو.

ومن المتوقع أن تنحصر المنافسة على الحذاء الذهبي الأوروبي بين اللاعبين الناشطين في الدوريات الخمسة الكبرى، كون الهدف فيها يساوي نقطتين، فيما يبدو الصراع حاليًا بين الثلاثي كين وهالاند ومبابي..

- هاري كين من بايرن ميونخ: 11 هدفًا

- كيليان مبابي من ريال مدريد: 9 أهداف

- إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي: 9 أهداف

مباراة ريال مدريد القادمة
الحذاء الذهبي هاري كين

