مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

0 0
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

0 0
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

0 0
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 0
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

0 0
15:30
رع

رع

توني كروس: برشلونة يملك أسلوبًا جذابًا لكنه محفوف بالمخاطر

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:10 م 07/10/2025
توني كروس

كروس

أشاد الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد المعتزل، بأسلوب لعب برشلونة، معتبرًا أنه من أكثر الأساليب جاذبية في أوروبا، لكنه في الوقت نفسه يحمل الكثير من المخاطر.

وقال كروس في تصريحات صحفية: "برشلونة يملك أحد أكثر أساليب اللعب جاذبية في أوروبا، بل ربما الأكثر جاذبية، لكنهم يغامرون كثيرًا، وعندما يكون يوم بيدري أو لامين يامال أو رافينيا سيئًا، يمكن لأي فريق أن يؤذيهم ويقصيهم من دوري الأبطال."

وأضاف: "ما حدث معهم تكرر الموسم الماضي ضد إنتر ميلان، وقد يواجهون السيناريو نفسه هذا العام، سواء في ثمن النهائي أو ربع النهائي أو نصف النهائي".

واختتم نجم ريال مدريد حديثه قائلًا: "ربما الوضع في الدوري الإسباني مختلف، لأن برشلونة فريق مسيطر للغاية محليًا".

ريال مدريد برشلونة توني كروس

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

