أشاد الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد المعتزل، بأسلوب لعب برشلونة، معتبرًا أنه من أكثر الأساليب جاذبية في أوروبا، لكنه في الوقت نفسه يحمل الكثير من المخاطر.

وقال كروس في تصريحات صحفية: "برشلونة يملك أحد أكثر أساليب اللعب جاذبية في أوروبا، بل ربما الأكثر جاذبية، لكنهم يغامرون كثيرًا، وعندما يكون يوم بيدري أو لامين يامال أو رافينيا سيئًا، يمكن لأي فريق أن يؤذيهم ويقصيهم من دوري الأبطال."

وأضاف: "ما حدث معهم تكرر الموسم الماضي ضد إنتر ميلان، وقد يواجهون السيناريو نفسه هذا العام، سواء في ثمن النهائي أو ربع النهائي أو نصف النهائي".

واختتم نجم ريال مدريد حديثه قائلًا: "ربما الوضع في الدوري الإسباني مختلف، لأن برشلونة فريق مسيطر للغاية محليًا".