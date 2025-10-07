هانسي فليك مدرب برشلونة لن يجلس مكتوف الأيدي خلال الأسبوعين المقبلين، وهي الفترة التي لن يخوض فيها الفريق أي مباريات رسمية بسبب ارتباطات اللاعبين الدولية.

المدرب الألماني ألغى أولاً مباراة ودية كان من المقرر أن يخوضها برشلونة في ليبيا خلال هذه الفترة، مدركًا أنه بحاجة في الوقت الحالي إلى أن يكون جميع لاعبيه في تركيز كامل على الأهداف، بعيدًا عن أي تشتيت أو مجهود غير ضروري، وقد تسبّب هذا القرار في تنازل النادي عن خمسة ملايين يورو كان قد حصل عليها مقدمًا.

إلغاء المباراة الودية في ليبيا كان مجرد الخطوة الأولى ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذها المدرب الألماني بعد الهزيمة في إشبيلية.

اجتماعات عديدة

وبحسب صحيفة آس، يخطط هانسي فليك لعقد اجتماعات مع جميع أقسام ودوائر الفريق الأول خلال الأيام المقبلة، من أجل تطبيق موارد جديدة والبحث عن حلول، سواء على مستوى المنهجية أو آليات تنفيذها.

من بين أولى الاجتماعات المقررة، سيكون هناك اجتماع مع فريق الإعداد البدني بقيادة خوليو توس، إذ لاحظ فليك وجود انخفاض في مستوى القوة والحدة البدنية لدى لاعبيه في المباريات الأخيرة، ويرغب في إعادة تنشيطهم على هذا الصعيد.

كما تم استدعاء اجتماع مع الطاقم الطبي لتقييم حالة اللاعبين المصابين — حيث قد يحصل رافينيا وفيرمين لوبيز على الإذن الطبي للمشاركة في مباراة جيرونا — إضافةً إلى اجتماع مع المساعدين الفنيين للبحث عن حلول تكتيكية لمواجهة الخصوم الذين باتوا في الآونة الأخيرة يعرفون كيف يصعّبون الأمور على الفريق عبر الرقابة الفردية على بيدري.

وأخيرًا، يخطط فليك لعقد اجتماعات فردية مع عدد من اللاعبين، من بينهم رونالد أراوخو، الذي لم يسافر مع منتخب بلاده ويبدو أنه يمر بفترة تراجع في المستوى.

تدخل فليك

وبحسب تقارير من داخل غرفة الملابس، قرر المدرب الألماني أن يكون أكثر تدخلًا من أي وقت مضى بعد أن لاحظ أن الفريق يُظهر علامات ضعف وفقدان للثقة، وخلال مباراة إشبيلية، أظهر فليك حزمه في اتخاذ القرارات، إذ وجّه ملاحظات مباشرة لأراوخو نفسه، إضافة إلى جيرارد مارتين، الذي لم يشارك في الشوط الثاني.

تغيير النظام التكتيكي

كما يتداول حديث عن إمكانية تغيير النظام التكتيكي لتقليل الفرص التي يحصل عليها الخصوم، إلا أن فليك لا يميل إلى إجراء تغييرات جذرية، مدركًا أن الفريق يجب أن يصل إلى أفضل مستوياته من خلال موارده الحالية وقدراته الذاتية.

سيجتمع المدرب أيضًا مع اللجنة الرياضية برئاسة ديكو لإجراء تحليل شامل لوضع الفريق وخيارات التطوير المستقبلية، وفي هذا السياق، تُطرح على الطاولة إمكانية التعاقد مع ظهير متعدد الاستخدامات خلال سوق الانتقالات الشتوية، خاصة في ظل عدم وجود بدائل مضمونة تمامًا لكلٍّ من جول كوندي وأليخاندرو بالدي في الوقت الحالي.