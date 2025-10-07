أكد فويتشيك تشيزني، حارس مرمى برشلونة، على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها زميله خوان جارسيا، معبرًا عن حماسه لمساعدة زميله القادم من صفوف إسبانيول.

ويأتي حديث فويتشيك تشيزني، خلال ظهوره في وارسو أثناء عرض الفيلم الوثائقي الخاص بمسيرته الكروية، وعودته من جديد بعد أن أعلن اعتزاله ليصبح من بين الأبرز في العالم.

تشيزني يشيد بجارسيا

تحدث فويتشيك تشيزني، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قائلًا: "ربما ينتهي به الأمر ليصبح أفضل حارس مرمى في العالم، يمتلك إمكانات مذهلة، وسأكون سعيدًا فقط لأنني جزء من عملية تطور هذه الموهبة الاستثنائية".

وأضاف حارس برشلونة: "اكتشفت خوان في الموسم الماضي عندما كان في إسبانيول وقد ترك لدي انطباعًا رائعًا، لكن بعد 3 أيام فقط من رؤيته يتدرب في برشلونة، أدركت أنني أستطيع مساعدته على التطور".

وأكمل: "على الأرجح، سيصبح خوان أفضل حارس في العالم، لا أقول إنه كذلك الآن، لكن إذا تمكنت من مساعدته بأي شكل من الأشكال، سأشعر برضا كبير".

فيلم تشيزني التسجيلي

وانتقل تشيزني للحديث عن الفيلم الذي جسد شخصيته، قائلًا: "نهاية الفيلم، عندما كنت أدخن السيجار في غرفة الملابس، تمثل تلخيصًا ممتازًا لمسيرتي، الدخان كان سببًا في رحيلي عن أرسنال، ورافقني لسنوات".

وأكمل: "أهداني لابورتا سيجارًا رائعًا بينما كان زملائي يحتفلون باللقب، كانت لحظة مذهلة، تجمع بين الفيلم ومسيرتي بشكل مثالي".

وقال تشيزني: "رأيت الصورة، لكنني أؤكد أنني لم أكن أضحك (عقب تسجيل إشبيلية الهدف الرابع) من السهل تجميد لقطة في لحظة معينة، لكنني لا أضحك عادة عندما أستقبل أربعة أهداف في مباراة".

وأتم: "أحد زملائي في غرفة الملابس علّق على الأمر، ولم يكن روبرت ليفاندوفسكي، ولكن في هذه المرحلة من مسيرتي، لا أحمل العمل معي إلى المنزل".