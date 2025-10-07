المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

0 0
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

0 5
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

2 0
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

8 0
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 1
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

4 1
15:30
رع

رع

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ديكو: سعداء بوجود لامين يامال معنا.. وكل لاعب له عالمه الخاص

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:02 م 07/10/2025
لامين يامال

لامين يامال

تحدث ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، عن لامين يامال لاعب الفريق، والحالة التي يقدمها على الساحة الكروية، بالإضافة إلى المكانة التي وصل لها نجم البلوجرانا الشاب.

وتحدث ديكو في مقابلة أجراها عبر إذاعة "كاتالونيا راديو" عن وضع الفريق بعد الخسارتين الأخيرتين، متطرقًا إلى عدد من الأسماء، من بينها لامين يامال.

تصريحات ديكو

استهل ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، حديثه في التصريحات التي نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قائلًا: "لامين يامال كان يعاني من إجهاد في منطقة العانة، وحاول التعافي قبل مباراة باريس سان جيرمان ليتمكن من اللعب بأفضل مستوى ممكن، لكن الأمور لم تسر كما كان يأمل".

وأضاف المدير الرياضي لبرشلونة: "تقرر ألا يشارك لامين أمام إشبيلية لأنه بحاجة إلى برنامج خاص، وتم إرسال التقرير إلى الاتحاد، لا أعرف ما إذا كان لامين تحدث مع دي لا فوينتي، فهو حر في ذلك".

وأكمل ديكو: "دي لا فوينتي تحدث مع جافي، ولامين استمر في الشعور ببعض الانزعاج، ولم يكن بحالة جيدة، تحدثنا داخليًا في النادي ومن هناك تم إبلاغ المنتخب".

وزاد المدير الرياضي: "أنا لست مطلعًا على التفاصيل اليومية في المنتخب لأعرف كيف يعتنون باللاعبين، لكننا نعلم أنهم يعاملون اللاعبين جيدًا، وتحدثنا مع كارانكا، وهو كذلك، من الطبيعي ألا تعجبك مثل هذه المواقف".

ديكو سعيد بوجود لامين

عبر ديكو، عن سعادته بوجود لامين يامال في الفريق، قائلًا: "ما نقوم به هو العناية باللاعبين، سواء لامين، أو رافينيا، أو كاسادو، أو برنال، أو غيرهم، فكل لاعب له عالمه الخاص".

وواصل: "نحن جميعًا سعداء بوجود لامين معنا، ولكن عندما تكون لاعبًا مهمًا في عالم برشلونة، فأنت مهم في العالم بأسره، يجب معرفة كيفية التعامل مع ذلك، والأمر هنا شخصي أكثر من كونه مهنيًا".

واستكمل: "دورنا هو مساعدة اللاعبين في الجانب الرياضي وخارج الملعب أيضًا، ومن هناك تأتي أهمية النضج، أنا أبلغ من العمر 48 عامًا، ولست في الثامنة عشرة، لكن لامين أظهر نضجًا استثنائيًا لأنه لاعب مميز".

وأتم: "هو ما زال في الثامنة عشرة من عمره، بالنسبة لبرشلونة والعالم، لامين هو هدية حقيقية، وعلينا أن نكون سعداء بذلك".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ديكو لامين يامال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg