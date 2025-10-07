تحدث ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، عن لامين يامال لاعب الفريق، والحالة التي يقدمها على الساحة الكروية، بالإضافة إلى المكانة التي وصل لها نجم البلوجرانا الشاب.

وتحدث ديكو في مقابلة أجراها عبر إذاعة "كاتالونيا راديو" عن وضع الفريق بعد الخسارتين الأخيرتين، متطرقًا إلى عدد من الأسماء، من بينها لامين يامال.

تصريحات ديكو

استهل ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، حديثه في التصريحات التي نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قائلًا: "لامين يامال كان يعاني من إجهاد في منطقة العانة، وحاول التعافي قبل مباراة باريس سان جيرمان ليتمكن من اللعب بأفضل مستوى ممكن، لكن الأمور لم تسر كما كان يأمل".

وأضاف المدير الرياضي لبرشلونة: "تقرر ألا يشارك لامين أمام إشبيلية لأنه بحاجة إلى برنامج خاص، وتم إرسال التقرير إلى الاتحاد، لا أعرف ما إذا كان لامين تحدث مع دي لا فوينتي، فهو حر في ذلك".

وأكمل ديكو: "دي لا فوينتي تحدث مع جافي، ولامين استمر في الشعور ببعض الانزعاج، ولم يكن بحالة جيدة، تحدثنا داخليًا في النادي ومن هناك تم إبلاغ المنتخب".

وزاد المدير الرياضي: "أنا لست مطلعًا على التفاصيل اليومية في المنتخب لأعرف كيف يعتنون باللاعبين، لكننا نعلم أنهم يعاملون اللاعبين جيدًا، وتحدثنا مع كارانكا، وهو كذلك، من الطبيعي ألا تعجبك مثل هذه المواقف".

ديكو سعيد بوجود لامين

عبر ديكو، عن سعادته بوجود لامين يامال في الفريق، قائلًا: "ما نقوم به هو العناية باللاعبين، سواء لامين، أو رافينيا، أو كاسادو، أو برنال، أو غيرهم، فكل لاعب له عالمه الخاص".

وواصل: "نحن جميعًا سعداء بوجود لامين معنا، ولكن عندما تكون لاعبًا مهمًا في عالم برشلونة، فأنت مهم في العالم بأسره، يجب معرفة كيفية التعامل مع ذلك، والأمر هنا شخصي أكثر من كونه مهنيًا".

واستكمل: "دورنا هو مساعدة اللاعبين في الجانب الرياضي وخارج الملعب أيضًا، ومن هناك تأتي أهمية النضج، أنا أبلغ من العمر 48 عامًا، ولست في الثامنة عشرة، لكن لامين أظهر نضجًا استثنائيًا لأنه لاعب مميز".

وأتم: "هو ما زال في الثامنة عشرة من عمره، بالنسبة لبرشلونة والعالم، لامين هو هدية حقيقية، وعلينا أن نكون سعداء بذلك".