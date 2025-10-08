يسعى نادي برشلونة لتعزيز خطه الهجومي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب النادي الإسباني في ضم اللاعب كريم أديمي، مهاجم بوروسيا دورتموند.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا يمتلك عقدًا مع دورتموند ينتهي في صيف 2027، مما يعزز فرص برشلونة في التعاقد معه، خصوصًا أن عقده سيكون قد تبقى فيه عام واحد فقط.

وبحسب شبكة "سكاي"، فإن برشلونة قد يقدم عرضًا لضم كريم أديمي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

أديمي، الذي يعد من أصول نيجيرية، انتقل إلى "أسود فيستيفاليا" قادمًا من سالزبورج النمساوي في 2022، حيث قدرت قيمة الصفقة بـ30 مليون يورو.

خاض اللاعب الدولي الألماني 13 مباراة مع دورتموند في مختلف المسابقات، وساهم في 8 أهداف، بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعة خمسة.

وتأتي تحركات إدارة برشلونة لتدعيم خطها الهجومي في ظل اقتراب انتهاء عقد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الجاري.

ويبحث النادي الكتالوني عن خيارات هجومية جديدة في الصيف المقبل، خاصة مع بلوغ ليفاندوفسكي سن الـ37 عامًا.