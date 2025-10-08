المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

عرض منتظر في الصيف.. برشلونة يستهدف مهاجم دورتموند

محمد همام

كتب - محمد همام

11:10 ص 08/10/2025
برشلونة

فريق برشلونة - صورة أرشيفية

يسعى نادي برشلونة لتعزيز خطه الهجومي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب النادي الإسباني في ضم اللاعب كريم أديمي، مهاجم بوروسيا دورتموند.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا يمتلك عقدًا مع دورتموند ينتهي في صيف 2027، مما يعزز فرص برشلونة في التعاقد معه، خصوصًا أن عقده سيكون قد تبقى فيه عام واحد فقط.

وبحسب شبكة "سكاي"، فإن برشلونة قد يقدم عرضًا لضم كريم أديمي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

أديمي، الذي يعد من أصول نيجيرية، انتقل إلى "أسود فيستيفاليا" قادمًا من سالزبورج النمساوي في 2022، حيث قدرت قيمة الصفقة بـ30 مليون يورو.

خاض اللاعب الدولي الألماني 13 مباراة مع دورتموند في مختلف المسابقات، وساهم في 8 أهداف، بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعة خمسة.

وتأتي تحركات إدارة برشلونة لتدعيم خطها الهجومي في ظل اقتراب انتهاء عقد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الجاري.

ويبحث النادي الكتالوني عن خيارات هجومية جديدة في الصيف المقبل، خاصة مع بلوغ ليفاندوفسكي سن الـ37 عامًا.

برشلونة الدوري الإسباني بوروسيا دورتموند كريم أديمي

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

