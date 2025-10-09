مصير ثنائي الريال المصاب من مواجهة برشلونة بالكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، مصير ثنائي فريق ريال مدريد ترينت ألكسندر أرنولد وداني كارفاخال من لقاء برشلونة في الكلاسيكو المقرر له 26 أكتوبر على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ثنائي الريال المصاب لديهما رغبة في التواجد بالكلاسيكو المقبل، حيث يخضعان لتدريبات تأهيلية مكثفة من أجل اللحاق بموقعة الدوري.

وعانى ترينت ألكسندر أرنولد من إصابة في أوتار الركبة، تعرض لها في لقاء أولمبيك مارسيليا بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث كانت التوقعات تشير إلى غيابه عن الملاعب لفترة قد تصل إلى 8 أسابيع.

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت عن مفاجأة إيجابية، وهي إمكانية عودة أرنولد للتدريبات عقب التوقف الدولي الحالي، مما يعني إمكانية ظهوره في موقعة برشلونة.

وفي سياق آخر، كان كارفاخال تعرض لإصابة في عضلة الساق اليمنى في الديربي أمام أتلتيكو مدريد في نهاية سبتمبر الماضي، حيث كانت المؤشرات تشير إلى غيابه عن الملاعب لمدة شهر.

وذكرت الصحيفة أنه رغم تقدم حالة الثنائي، إلا أن هناك حالة من الحذر في الجهاز الطبي والفني للحفاظ على الثنائي، وعدم تعرضهما لانتكاسة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطتين عن برشلونة، الذي تعرض للخسارة من إشبيلية 4-1.