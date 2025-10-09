برشلونة يرفض المخاطرة بمشاركة خوان جارسيا في الكلاسيكو

كشفت تقارير إعلامية عن مستجدات موقف خوان جارسيا، حارس مرمى برشلونة من المشاركة في الكلاسيكو ضد الغريم ريال مدريد.

برشلونة يلتقي مع ريال مدريد في الكلاسيكو بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني يوم 26 أكتوبر الحالي.

وتلقى البارسا ضربة قوية مؤخرا، بإصابة حارسه الأساسي خوان جارسيا، وسط شكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة الكلاسيكو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن غياب جارسيا عن مواجهة الريال أمر غير مستبعد، حيث أن مدة غيابه قد تتجاوز الفترة المتوقعة سابقا.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يرفض المخاطرة بإعادة حارس المرمى قبل الكلاسيكو في حالة عدم اكتمال تعافيه، وبالتالي لن يُجبر على المشاركة في المباراة مهما بلغت أهميتها.

ويبدو النادي الكتالوني مستعدا لانتظار عودة جارسيا بعد 6 أسابيع إذا تطلب الأمر، المهم هو أن "يشعر بالقوة والثقة عند عودته".

جدير بالذكر أن جارسيا صاحب الـ24 عاما شارك في 7 مباريات مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 5 أهداف.