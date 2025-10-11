المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تقارير: مهاجم ليفانتي يدخل دائرة اهتمامات برشلونة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:05 ص 11/10/2025
دخل الكاميروني إيتا إيونج مهاجم نادي ليفانتي، دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني، من أجل تعزيز خط هجوم النادي الكتالوني.

ويبحث نادي برشلونة عن مهاجم للمستقبل، وأحد الأسماء المدرجة على قائمة الأهداف هو الكاميروني كارل إيتا إيونج صاحب الـ21 عاماً، وهو هداف ونجم لامع في بداية الموسم الحالي، أولاً مع فياريال وحالياً مع ليفانتي.

ويمتلك نادي برشلونة تقارير جيدة عن إيتا إيونج، حيث يعتقد النادي أنه قد يكون لاعبًا مثيرًا للاهتمام للفريق نظرًا لصغر سنه وقدرته على لعب دور المهاجم رقم 9، خاصة إذا لم يجدد روبرت ليفاندوفسكي (37) عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وفي حال عدم بقاء البولندي وهو وضع محتمل، سيُترك برشلونة بدون مهاجم رئيسي في تشكيلة العام المقبل، وسيتعين عليه إيجاد بديل موثوق.

ووقّع إيتا إيونج عقدًا مع ليفانتي حتى عام 2029، بعد أن دفع النادي ثلاثة ملايين يورو فقط لضمه، مع شرط جزائي بقيمة 30 مليون يورو.

وبدأ إيتا إيونج الموسم باللعب مع فياريال ثم انتقل إلى ليفانتي، لذلك لن يكون قادرًا على اللعب لفريق ثالث هذا الموسم.

وشارك المهاجم الكاميروني في 8 مباريات هذا الموسم في الدوري الإسباني، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

برشلونة الدوري الإسباني ليفانتي إيتا إيونج

