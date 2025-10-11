المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
ميكال

ميكال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هل سيكون جاهزًا للكلاسيكو؟.. تأكيد غياب يامال عن برشلونة أمام جيرونا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:07 م 11/10/2025
فليك ولامين يامال

لامين يامال

عاد نجم برشلونة الشاب، لامين يامال، إلى النادي الكتالوني بعد استدعائه الأخير للمنتخب الإسباني، الذي لم يكتمل بسبب إصابته.

بعد تعرضه لانتكاسة نتيجة التهاب في منطقة العانة خلال مباراة الفريق ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، تم تسريح اللاعب ليخضع لبرنامج تأهيلي مكثف في برشلونة.

لامين يامال قريب من العودة ضد ريال مدريد

وبحسب ما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو، لن يكون لامين يامال جاهزًا للمشاركة في المباراة القادمة ضد جيرونا.

ولكن الصحيفة أشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا مستعدًا للظهور في الكلاسيكو المرتقب أمام ريال مدريد.

يعد يامال أحد أبرز المواهب في صفوف الفريق هذا الموسم، حيث شارك في خمس مباريات وساهم في ستة أهداف، بتسجيله هدفين في الدوري الإسباني وصناعة أربعة أهداف.

وكان برشلونة قد تعرض لخسارة قاسية في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على يد إشبيلية، بنتيجة 4-1.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

برشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو لامين يامال جيرونا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg