عاد نجم برشلونة الشاب، لامين يامال، إلى النادي الكتالوني بعد استدعائه الأخير للمنتخب الإسباني، الذي لم يكتمل بسبب إصابته.

بعد تعرضه لانتكاسة نتيجة التهاب في منطقة العانة خلال مباراة الفريق ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، تم تسريح اللاعب ليخضع لبرنامج تأهيلي مكثف في برشلونة.

لامين يامال قريب من العودة ضد ريال مدريد

وبحسب ما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو، لن يكون لامين يامال جاهزًا للمشاركة في المباراة القادمة ضد جيرونا.

ولكن الصحيفة أشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا مستعدًا للظهور في الكلاسيكو المرتقب أمام ريال مدريد.

يعد يامال أحد أبرز المواهب في صفوف الفريق هذا الموسم، حيث شارك في خمس مباريات وساهم في ستة أهداف، بتسجيله هدفين في الدوري الإسباني وصناعة أربعة أهداف.

وكان برشلونة قد تعرض لخسارة قاسية في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على يد إشبيلية، بنتيجة 4-1.

