راشفورد يكشف موقفه من الاستمرار مع برشلونة

أكد ماركوس راشفورد، مهاجم نادي برشلونة، أنه يرغب في البقاء مع النادي الكتالوني لأكبر عدد من المواسم.

ويلعب راشفورد مع برشلونة، معارًا لمدة موسم واحد قادمًا من نادي مانشستر يونايتد.

وقال راشفورد في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أريد البقاء في برشلونة لأكبر عدد ممكن من المواسم، سنرى، عليّ التركيز على أداء واجبي ومساعدة الفريق بكل الطرق الممكنة".

وأضاف راشفورد: "أتعلم الكثير، إنه أسلوب جديد في كرة القدم، ولكنه يجعلني لاعبًا أفضل، بصراحة، إنها تجربة رائعة، لطالما كنت من أشد المعجبين ببرشلونة، فكل لاعب في سني شاهدهم يلعبون، إنها كرة قدم رائعة".

ويحق لبرشلونة التعاقد مع راشفورد، بشكل نهائي بنهاية الموسم الجاري مقابل 26 مليون يورو.

وخاض راشفورد 10 مباريات مع برشلونة في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

وكان هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، قد أشاد براشفورد عقب مباراة باريس سان جيرمان، حيث، قال: "لست متفاجئًا بأهدافه. أعتقد أنه لاعب رائع. مهاراته لا تُصدق، وقدرته على إنهاء الهجمات لا تُصدق".