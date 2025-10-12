المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 0
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

0 0
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

0 0
19:00
فنلندا

فنلندا

زيدان: لامين يامال يثير إعجابي عندما يلمس الكرة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:37 م 12/10/2025
لامين يامال

لامين يامال

تحدث زين الدين زيدان، عن مطالب عودته إلى التدريب من جديد، وتطرق للكشف عن اللاعبين الذين يثيرون إعجابه عندما يشاهدهم في الوقت الراهن.

وأكد زيدان خلال حديثه أنه يدرك اقتراب عودته إلى التدريب في وقت لم يتم تحديده بعد، موضًا أنه يعيش اللحظة ويستمتع بها مع أسرته.

زيدان يتحدث عن عودته للتدريب

استهل زين الدين زيدان، حديثه في تصريحات أدلى بها، ونشرتها صحيفة "لا جازيتا"، قائلًا: "حياتي جميلة حاليًا رغم أنني لا أعمل حاليًا في التدريب، وأقوم بأشياء أخرى، وأرى أولادي وهم يلعبون، أعلم أنني سأعود يومًا ما لأكون مدربًا".

ورد زيدان على مطالبات جماهير يوفنتوس، للعودة إلى التدريب عن طريق بوابة البيانكونيري، قائلًا: "اتخذت خيارات أخرى، يوفنتوس في قلبي، لقد أعطاني الكثير، لا أعلم ما سيحدث في المستقبل، لكن شعوري يقول إنني قد أعمل مع المنتخب الوطني يومًا ما، هذا ما أود أن أفعله".

مواهب أعجبت زيدان

وجد زيدان الوقت مناسبًا للحديث عن بعض اللاعبين الذين أثاروا انتباهه، في ظل تراجع المستوى الفردي لكثير من النجوم في كرة القدم، إذ قال: "أشعر أن هناك شيئًا مفقودًا عندما أشاهد كرة القدم اليوم".

وتابع: "أنا شغوف بكرة القدم، وعندما أشاهد المباريات أريد أن أرى لعبًا هجوميًا، لاعبًا يراوغ، أو تمريرات طولية تمتد 40 مترًا، أحيانًا تكون هناك مباريات جميلة، لكن بعض الأشياء التي كانت تميز اللعبة لم تعد موجودة".

وأكمل: "ينقصنا اليوم لاعب يستلم الكرة خلف الخطوط، لم يعد هناك لاعب يستلم الكرة في العمق، وهذا غريب بعض الشيء، لو كنت ألعب اليوم، كنت سأقوم بما يطلبه المدرب دفاعيًا، لكن هجوميًا كنت سألعب بطريقتي الخاصة".

وزاد: "فرانسيسكولي عندما كان في مارسيليا كان يفعل أشياء مذهلة، وقد رأيت نفسي فيه، كان مهمًا جدًا بالنسبة لي".

وقال زيدان عن كينان يلديز: "اللاعب يعجبني، إنه موهوب ويسجل الأهداف، لكنه لا يزال بحاجة إلى التطور، إلى اكتساب المزيد من البنية الجسدية، ومع إيجور (مدرب يوفنتوس)، الفريق يتحسن تدريجيًا".

وأوضح زيدان أن لامين يامال، هو من يثير انتباهه، قائلًا: "اللاعب الذي يثير مشاعري عندما يلمس الكرة هو لامين يامال، ضد إنتر العام الماضي في دوري الأبطال بملعب سان سيرو، فعل كل شيء تقريبًا بمفرده، وأفكر أيضًا في فيتينيا ونيفيش، لا يفقدان الكرة أبدًا".

وأتم حديثه عن توتي قائلًا: "الريال أراده، وقد قالها بنفسه، أما كاسّانو فقد جاء فعلًا، لكنه لم يلعب، وكان يجب أن يلعب، لأنه كان يستحق ذلك".

 

زين الدين زيدان منتخب فرنسا لامين يامال

