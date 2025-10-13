المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
برشلونة يعلن تفاصيل إصابة داني أولمو.. ومدة غيابه

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:39 م 13/10/2025
أولمو

أولمو

أعلن نادي برشلونة، تفاصيل إصابة داني أولمو لاعب الفريق، التي تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب إسبانيا.

وخضع داني أولمو لفحوصات طبية، اليوم الاثنين، بعد عودته إلى برشلونة مصابًا من معسكر منتخب إسبانيا.

وكشف بيان برشلونة أن أولمو يعاني من إصابة في باطن قدمه اليسرى، دون أن تتأثر العضلة الضامة.

وأوضح بيان برشلونة، أن عودة داني أولمو سوف تتوقف على مدى تطور حالته.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن الأشعة التي خضع لها أولمو، أثبتت عدم معاناته من تمزق في ربلة الساق.

وأوضح التقرير، أن هناك ارتياح شديد بعد نتيجة الأشعة التي خضع لها أولمو.

وأشار التقرير إلى، أن فرص أولمو أصبحت أعلى في اللحاق بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، المقرر إقامتها بعد 13 يومًا.

وعلى الرغم من حالة الارتياح تجاه إصابة أولمو، إلا أن هانزي فليك سيبقى حذرًا في مشاركته.

ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد، يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب كامب نو، في الجولة 10 من مسابقة الدوري الإسباني.

مباراة برشلونة القادمة
