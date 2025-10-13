رافينيا بعيد عن المشاركة في مباراة جيرونا

كشفت تقارير إعلامية عن موقف البرازيلي رافينيا، نجم هجوم برشلونة، من المشاركة في المباراة المرتقبة ضد جيرونا.

ويستعد برشلونة لخوض مباراة ديربي كتالونيا ضد جيرونا، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني يوم 18 أكتوبر الحالي.

وتعرض رافينيا، الذي تعرض لإصابة في الثلث الأوسط من العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى ضد أوفييدو في نهاية سبتمبر الماضي.

ورغم أن الموعد المبدئي لتعافي رافينيا كان يشير إلى عودته للمشاركة في مباراة جيرونا، فإن صحيفة "سبورت" الإسبانية أشارت إلى أنه لم يتدرب مع الفريق اليوم الإثنين.

وذكرت الصحيفة الكتالونية أن الجناح البرازيلي يواجه صعوبة في الحصول على التصريح الطبي اللازم للمشاركة في مباراة جيرونا.

وتجدر الإشارة إلى أن رافينيا شارك في 7 مباريات مع البارسا هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.

