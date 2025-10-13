المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

0 0
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

رافينيا بعيد عن المشاركة في مباراة جيرونا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:06 م 13/10/2025
رافينيا

رافينيا

كشفت تقارير إعلامية عن موقف البرازيلي رافينيا، نجم هجوم برشلونة، من المشاركة في المباراة المرتقبة ضد جيرونا.

ويستعد برشلونة لخوض مباراة ديربي كتالونيا ضد جيرونا، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني يوم 18 أكتوبر الحالي.

وتعرض رافينيا، الذي تعرض لإصابة في الثلث الأوسط من العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى ضد أوفييدو في نهاية سبتمبر الماضي.

ورغم أن الموعد المبدئي لتعافي رافينيا كان يشير إلى عودته للمشاركة في مباراة جيرونا، فإن صحيفة "سبورت" الإسبانية أشارت إلى أنه لم يتدرب مع الفريق اليوم الإثنين.

وذكرت الصحيفة الكتالونية أن الجناح البرازيلي يواجه صعوبة في الحصول على التصريح الطبي اللازم للمشاركة في مباراة جيرونا.

وتجدر الإشارة إلى أن رافينيا شارك في 7 مباريات مع البارسا هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

برشلونة الدوري الإسباني رافينيا

