تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

3 0
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

0 0
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

3 0
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

19 29
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

1 2
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

1 0
21:45
فرنسا

فرنسا

ماركا تكشف حقيقة عرض الهلال السعودي لضم لامين يامال من برشلونة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:05 م 13/10/2025
لامين يامال

لامين يامال

نفى نادي برشلونة الإسباني، الأنباء المتداولة بوجود عرض للاعبه لامين يامال من الدوري السعودي وبالتحديد نادي الهلال، مؤكدًا أن نجمه الشاب ليس للبيع.

وذكر موقع "Fichajes" أن نادي الهلال السعودي قدم عرضًا ضخمًا، تبلغ قيمته 400 مليون يورو من أجل التعاقد مع لامين لامال من برشلونة، قبل أن يؤكد البلوجرانا أن تلك الإدعاءات غير صحيحة.

برشلونة يتمسك بلاعبه الشاب

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة لم يصل إليه أي عروض من أجل لامين يامال، موضحة أن إدارة الفريق الكاتالوني لا تنوي التخلي عن وصيف جائزة الكرة الذهبية.

الاهتمام بالتعاقد مع لامين يامال، لم يكن الأول، إذ سبق وأن قدم باريس سان جيرمان عرضًا بقيمة 200 مليون يورو في وقت سابق، من أجل التعاقد مع وصيف الكرة الذهبية من برشلونة، قبل أن يرفض الأخير الطلب الفرنسي.

ويمتد تعاقد لامين يامال مع برشلونة حتى صيف 2031، بعد أن وقع اللاعب الشاب على عقود استمراره مع النادي الكاتالوني، في ظل الرغبة المشتركة بينهما في الاستمرار سويًا.

ويتقاضى لامين يامال راتبًا مع برشلونة يبلغ نحو 10 ملايين يورو سنويًا، بالإضافة إلى المكافآت والحوافز التي تصل إلى 20 مليون يورو صافيًا إذا حقق نجم البلوجرانا جميع الشروط.

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الهلال السعودي الدوري الإسباني لامين يامال

مباشر
أيسلندا

أيسلندا

1 0
فرنسا

فرنسا

38

محاولة لفرنسا بعد تسديدة من لوكاس دين على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
