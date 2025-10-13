نفى نادي برشلونة الإسباني، الأنباء المتداولة بوجود عرض للاعبه لامين يامال من الدوري السعودي وبالتحديد نادي الهلال، مؤكدًا أن نجمه الشاب ليس للبيع.

وذكر موقع "Fichajes" أن نادي الهلال السعودي قدم عرضًا ضخمًا، تبلغ قيمته 400 مليون يورو من أجل التعاقد مع لامين لامال من برشلونة، قبل أن يؤكد البلوجرانا أن تلك الإدعاءات غير صحيحة.

برشلونة يتمسك بلاعبه الشاب

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة لم يصل إليه أي عروض من أجل لامين يامال، موضحة أن إدارة الفريق الكاتالوني لا تنوي التخلي عن وصيف جائزة الكرة الذهبية.

الاهتمام بالتعاقد مع لامين يامال، لم يكن الأول، إذ سبق وأن قدم باريس سان جيرمان عرضًا بقيمة 200 مليون يورو في وقت سابق، من أجل التعاقد مع وصيف الكرة الذهبية من برشلونة، قبل أن يرفض الأخير الطلب الفرنسي.

ويمتد تعاقد لامين يامال مع برشلونة حتى صيف 2031، بعد أن وقع اللاعب الشاب على عقود استمراره مع النادي الكاتالوني، في ظل الرغبة المشتركة بينهما في الاستمرار سويًا.

ويتقاضى لامين يامال راتبًا مع برشلونة يبلغ نحو 10 ملايين يورو سنويًا، بالإضافة إلى المكافآت والحوافز التي تصل إلى 20 مليون يورو صافيًا إذا حقق نجم البلوجرانا جميع الشروط.