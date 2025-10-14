تير شتيجن يحسم موقفه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

حسم مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، موقفه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وفي الوقت الحالي، يُعد شتيجن، قائد البارسا، أحد أبرز المرشحين للرحيل، خاصة بعد التعاقد مع خوان جارسيا وتجديد فويتشيك تشيزني.

ولم يشارك شتيجن في أي مباراة هذا الموسم بعد خضوعه لجراحة في الظهر خلال الصيف، وعند عودته، سيكون بعيدا عن خطط المدرب هانز فليك، وهو ما وضعه في قائمة رغبات مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت أن الحارس الألماني لا يخطط لمغادرة برشلونة، وهو نفس موقفه في الصيف قبل خضوعه للجراحة.

ويرى شتيجن نفسه قادرا على منافسة جارسيا على مركز حارس المرمى الأساسي في تشكيلة فليك.

ووفقا للتقرير، لا يمانع برشلونة بقاء شتيجن، لكنه في الوقت ذاته يصر على أنه لن يشارك بانتظام إلا في حال تعرض جارسيا لإصابة.

