المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تير شتيجن يحسم موقفه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:14 م 14/10/2025
تير شتيجن

مارك أندريه تير شتيجن

حسم مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، موقفه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وفي الوقت الحالي، يُعد شتيجن، قائد البارسا، أحد أبرز المرشحين للرحيل، خاصة بعد التعاقد مع خوان جارسيا وتجديد فويتشيك تشيزني.

ولم يشارك شتيجن في أي مباراة هذا الموسم بعد خضوعه لجراحة في الظهر خلال الصيف، وعند عودته، سيكون بعيدا عن خطط المدرب هانز فليك، وهو ما وضعه في قائمة رغبات مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت أن الحارس الألماني لا يخطط لمغادرة برشلونة، وهو نفس موقفه في الصيف قبل خضوعه للجراحة.

ويرى شتيجن نفسه قادرا على منافسة جارسيا على مركز حارس المرمى الأساسي في تشكيلة فليك.

ووفقا للتقرير، لا يمانع برشلونة بقاء شتيجن، لكنه في الوقت ذاته يصر على أنه لن يشارك بانتظام إلا في حال تعرض جارسيا لإصابة.

جدول مباريات اليوم 

برشلونة مانشستر يونايتد مارك أندريه تير شتيجن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg