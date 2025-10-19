المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

1 0
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

ماركا: مبابي وماستانتونو جاهزان لخوض مباراة خيتافي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:40 م 14/10/2025
مبابي

مبابي

تأكدت جاهزية الثنائي كيليان مبابي وفرانكو ماستانتونو لاعبا نادي ريال مدريد الإسباني، لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره خيتافي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

جاهزية مبابي وماستانتونو

لم يتدرب كيليان مبابي مع بقية زملائه في الفريق بعد ظهر اليوم حيث عاد للتدريبات بعد فترة التوقف الدولي، لكن من المتوقع أن يعود في الوقت المناسب للمشاركة في المباراة ضد خيتافي، وفقاً لصحيفة "ماركا".

ويعاني مهاجم ريال مدريد من مشكلة في كاحله الأيمن منذ مباراة فياريال، كما غادر المنتخب الوطني بسبب إصابة.

وأجرى ريال مدريد فحصًا لمبابي فور وصوله، واستبعد إصابته في الكاحل، ولكن من المقرر بالفعل غيابه عن التدريبات خلال الأيام القليلة الأولى من هذا الأسبوع.

ومع ذلك، من المقرر أن يعود تدريجيًا إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة استعدادًا لمباراة خيتافي يوم الأحد المقبل.

ومن جانبه، يتدرب ماركو ماستانتونو منفردًا بعد غيابه عن منتخب بلاده، حيث غادر الأرجنتيني الملعب بسبب آلام عضلية، واستبعده الأطباء الأرجنتينيون بعد فحص حالته، ومع ذلك، من المتوقع ألا يواجه لاعب ريفر بليت السابق أي مشاكل في اللعب ضد خيتافي.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني خيتافي مبابي ماستانتونو

