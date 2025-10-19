ماركا: مبابي وماستانتونو جاهزان لخوض مباراة خيتافي

تأكدت جاهزية الثنائي كيليان مبابي وفرانكو ماستانتونو لاعبا نادي ريال مدريد الإسباني، لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره خيتافي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

جاهزية مبابي وماستانتونو

لم يتدرب كيليان مبابي مع بقية زملائه في الفريق بعد ظهر اليوم حيث عاد للتدريبات بعد فترة التوقف الدولي، لكن من المتوقع أن يعود في الوقت المناسب للمشاركة في المباراة ضد خيتافي، وفقاً لصحيفة "ماركا".

ويعاني مهاجم ريال مدريد من مشكلة في كاحله الأيمن منذ مباراة فياريال، كما غادر المنتخب الوطني بسبب إصابة.

وأجرى ريال مدريد فحصًا لمبابي فور وصوله، واستبعد إصابته في الكاحل، ولكن من المقرر بالفعل غيابه عن التدريبات خلال الأيام القليلة الأولى من هذا الأسبوع.

ومع ذلك، من المقرر أن يعود تدريجيًا إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة استعدادًا لمباراة خيتافي يوم الأحد المقبل.

ومن جانبه، يتدرب ماركو ماستانتونو منفردًا بعد غيابه عن منتخب بلاده، حيث غادر الأرجنتيني الملعب بسبب آلام عضلية، واستبعده الأطباء الأرجنتينيون بعد فحص حالته، ومع ذلك، من المتوقع ألا يواجه لاعب ريفر بليت السابق أي مشاكل في اللعب ضد خيتافي.