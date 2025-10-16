مارسيليا يسعى لضم إندريك من ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في التعاقد مع البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد.

إندريك (19 عاما) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 47.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2030.

وظهرت شكوك مؤخرا حول مستقبل إندريك مع ريال مدريد، خاصة في ظل غيابه عن المباريات بشكل تام منذ بداية الموسم الحالي، تزامنا مع تألق جونزالو جارسيا.

وفقا لشبكة "ESPN"، استفسر مارسيليا عن إمكانية استعارة إندريك في يناير، وهذا ليس العرض الوحيد الذي تلقاه الملكي بشأن اللاعب الشاب.

وبينما يرحب الريال بإعارة إندريك لمنحه فرصة أكبر للمشاركة، فإن اللاعب يعتقد أن هذا الأمر ليس واردا في الوقت الحالي.

واقترن اسم إندريك سابقا باحتمالية الإعارة لعدة أندية، من بينها ريال سوسيداد الإسباني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وشارك المهاجم البرازيلي الشاب في 37 مباراة بقميص "الميرينجي" الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

بينما في الموسم الحالي لم يلعب إندريك أي دقيقة مع فريق المدرب تشابي ألونسو.