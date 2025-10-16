المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مارسيليا يسعى لضم إندريك من ريال مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:39 م 16/10/2025
إندريك مهاجم ريال مدريد

إندريك

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في التعاقد مع البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد.

إندريك (19 عاما) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 47.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2030.

وظهرت شكوك مؤخرا حول مستقبل إندريك مع ريال مدريد، خاصة في ظل غيابه عن المباريات بشكل تام منذ بداية الموسم الحالي، تزامنا مع تألق جونزالو جارسيا.

وفقا لشبكة "ESPN"، استفسر مارسيليا عن إمكانية استعارة إندريك في يناير، وهذا ليس العرض الوحيد الذي تلقاه الملكي بشأن اللاعب الشاب.

وبينما يرحب الريال بإعارة إندريك لمنحه فرصة أكبر للمشاركة، فإن اللاعب يعتقد أن هذا الأمر ليس واردا في الوقت الحالي.

واقترن اسم إندريك سابقا باحتمالية الإعارة لعدة أندية، من بينها ريال سوسيداد الإسباني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وشارك المهاجم البرازيلي الشاب في 37 مباراة بقميص "الميرينجي" الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

بينما في الموسم الحالي لم يلعب إندريك أي دقيقة مع فريق المدرب تشابي ألونسو.

ريال مدريد الدوري الإسباني إندريك

