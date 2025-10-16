المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تشافي: ديمبيلي استحق الكرة الذهبية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:32 م 16/10/2025
تشافي

تشافي

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لبرشلونة، أن منتخب إسبانيا مرشح للتتويج بلقب كأس العالم، مشيرًا إلى أن تتويج عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية مستحقًا.

وقال تشافي في تصريحات عبر فوت ميركاتو: "أعتقد أن إسبانيا من بين المرشحين للفوز، فقد فازت مؤخرًا ببطولة أوروبا، ولديها جهاز فني جيد مع لويس دي لا فوينتي منذ سنوات".

وأضاف: "إنهم يقدمون أداءً رائعًا، وأعتقد أن لديهم لاعبين في كل مركز قادرون على إحداث الفارق، لديهم مواهب كثيرة في كل مركز، لاعبون تنافسيون، يتمتعون بالخبرة، بعضهم فاز بكل شيء، كأس ​​العالم، بالطبع، مختلفة، لكنني أراهم أقوياء جدًا."

وتابع: "أعتقد أن لويس دي لا فوينتي يؤدي عملًا ممتازًا، ولديه الثقة الكافية لإحداث الفارق، لاعبون حاسمون في الهجوم، وخط وسط متين، وخط دفاع يجمع بين الخبرة والشباب، سيكون من الصعب جدًا التغلب على إسبانيا".

وأشار إلى: "عثمان لاعب استثنائي، عرفنا ذلك منذ انضمامه إلى برشلونة، رأينا إمكاناته الكاملة، وعملنا بجد لنجعله يشعر بالراحة والسعادة، رأينا لاعبًا يتمتع بقدرة كبيرة على التطور، ورغبة حقيقية في التعلم، وقد تطور بشكل كبير معنا".

وأتم: "ثم وصل عرض باريس سان جيرمان، فانتقل إلى باريس، وهناك، انفجر حماسًا، إنه سعيد هناك، ويشعر بأنه نجم الفريق والمشروع، وفوق كل ذلك، فازوا بدوري أبطال أوروبا، حيث تألق بتسجيله العديد من الأهداف والتمريرات الحاسمة. لقد صنع الفارق. إنه لاعب استثنائي، والكرة الذهبية مستحقة بكل جدارة".

 

 

