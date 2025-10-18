المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دي يونج: كان هناك أشخاص في برشلونة يُريدون بيعي لجني المال

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:43 ص 18/10/2025
فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة

دي يونج

أكد الهولندي فرينكي دي يونج لاعب نادي برشلونة، أن هناك أشخاص في النادي الكتالوني كانوا يرغبون في بيعه لجني المال.

دي يونج جدد عقده مع نادي برشلونة قبل أيام قليلة، ليستمر في صفوف النادي الكتالوني حتى 2029.

وقال دي يونج في تصريحات لصحيفة "El País" الإسبانية": "في وقتٍ ما، كان هناك أشخاص في النادي يُريدون بيعي لجني المال، أعتقد أن ذلك كان في صيف 2023 أو 2022 لا أذكر بالضبط".

وأضاف: "لطالما كنتُ واضحًا بشأن رغبتي في البقاء في برشلونة، لطالما كنت سعيدًا باللعب هنا".

وأتم "كنت لاعبًا متاحًا في سوق الانتقالات، لكنني كنت واضحًا بشأن رغبتي في البقاء، وإذا سارت الأمور على ما يرام فسألعب، عندما يكون لديك عقد إذا كنت ترغب في البقاء فابق، لهذا السبب لم أكن خائفًا".

وشارك دي يونج مع برشلونة في 8 مباريات خلال الموسم الحالي في جميع البطولات، لم يسجل أي أهداف وقدم تمريرة حاسمة وحيدة.

برشلونة الدوري الإسباني الليجا دي يونج

