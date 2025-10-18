أكد الهولندي فرينكي دي يونج لاعب نادي برشلونة، أن هناك أشخاص في النادي الكتالوني كانوا يرغبون في بيعه لجني المال.

دي يونج جدد عقده مع نادي برشلونة قبل أيام قليلة، ليستمر في صفوف النادي الكتالوني حتى 2029.

وقال دي يونج في تصريحات لصحيفة "El País" الإسبانية": "في وقتٍ ما، كان هناك أشخاص في النادي يُريدون بيعي لجني المال، أعتقد أن ذلك كان في صيف 2023 أو 2022 لا أذكر بالضبط".

وأضاف: "لطالما كنتُ واضحًا بشأن رغبتي في البقاء في برشلونة، لطالما كنت سعيدًا باللعب هنا".

وأتم "كنت لاعبًا متاحًا في سوق الانتقالات، لكنني كنت واضحًا بشأن رغبتي في البقاء، وإذا سارت الأمور على ما يرام فسألعب، عندما يكون لديك عقد إذا كنت ترغب في البقاء فابق، لهذا السبب لم أكن خائفًا".

وشارك دي يونج مع برشلونة في 8 مباريات خلال الموسم الحالي في جميع البطولات، لم يسجل أي أهداف وقدم تمريرة حاسمة وحيدة.