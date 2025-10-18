فليك: طردي كان حافزًا للفوز.. وأتقبل قرار الحكم

أكد هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، أن لم يسئ للحكم، وذلك بعد طرده في مباراة جيرونا.

وفاز برشلونة بنتيجة 2-1 أمام جيرونا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مونتجويك في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وتعرض فليك للطرد خلال مباراة برشلونة وجيرونا، ليغيب عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الأسبوع المقبل.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي: "كنت أتحدث مع فرينكي دي يونج وأشجعه، الحكم منحني البطاقة الصفراء على الرغم من أن التصفيق لم يكن موجهًا".

وأضاف:"عندما حصلت على البطاقة الصفراء الثانية، لم أعرف ما حدث حينها".

وتابع: "إشارتي بعد الهدف لم تكن موجهة لأي شخص، ورأيت احتفالي للتو بعد الهدف".

وواصل: "الحكم قرر طردي وهذا قراره، ويجب عليّ أن أتقبله، لكن الشيء المهم هو أنني لم أقل أي شيء ضده".

وأتم: "كنت أصفق لأحفز فريقي، وربما طردي كان حافزًا لهم لتحقيق الفوز".

ورفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 22 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت.