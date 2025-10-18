المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

فليك: طردي كان حافزًا للفوز.. وأتقبل قرار الحكم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:59 م 18/10/2025 تعديل في 19/10/2025
فليك

فليك

أكد هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، أن لم يسئ للحكم، وذلك بعد طرده في مباراة جيرونا.

وفاز برشلونة بنتيجة 2-1 أمام جيرونا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مونتجويك في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وتعرض فليك للطرد خلال مباراة برشلونة وجيرونا، ليغيب عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الأسبوع المقبل.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي: "كنت أتحدث مع فرينكي دي يونج وأشجعه، الحكم منحني البطاقة الصفراء على الرغم من أن التصفيق لم يكن موجهًا".

وأضاف:"عندما حصلت على البطاقة الصفراء الثانية، لم أعرف ما حدث حينها".

وتابع: "إشارتي بعد الهدف لم تكن موجهة لأي شخص، ورأيت احتفالي للتو بعد الهدف".

وواصل: "الحكم قرر طردي وهذا قراره، ويجب عليّ أن أتقبله، لكن الشيء المهم هو أنني لم أقل أي شيء ضده".

وأتم: "كنت أصفق لأحفز فريقي، وربما طردي كان حافزًا لهم لتحقيق الفوز".

ورفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 22 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني فليك جيرونا جيرونا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

