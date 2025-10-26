يستمر برشلونة، في محاولات إلغاء طرد هانز فليك، مدرب الفريق للتواجد في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد، يوم الأحد المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

وتعرض فليك للطرد بعدما حصل على إنذارين خلال فوز برشلونة على جيرونا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ورفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم الطعن الذي قدمه نادي برشلونة بعدما طالب بإلغاء عقوبة الإيقاف لمدربه هانز فليك.

وقرر نادي برشلونة، التوجه إلى المحكمة الإدارية الرياضية، لبحث تواجد تواجد فليك في مباراة ريال مدريد، بحسب صحيفة آس الإسبانية.

ويسعى برشلونة إلى اتخاذ بعض التدابير الاحترازية من أجل الحصول على قرار بتواجد مدربه في أرض الملعب.

وتقرر إيقاف مدرب برشلونة لمدة مباراة واحدة بعد الطرد أمام جيرونا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة.