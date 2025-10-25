تقارير: برشلونة يرغب في ضم ماسون جرينوود

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني، بالتعاقد مع ماسون جرينوود لاعب مارسيليا الفرنسي.

ويظهر جرينوود بمستوى لافت مع مارسيليا، للموسم الثاني على التوالي، مما جعله محط أنظار كبار الأندية الأوروبية.

ووفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن برشلونة، يراقب جرينوود عن طريق كشافو النادي.

وأوضح التقرير أن برشلونة يريد التعاقد مع جرينوود بنهاية الموسم الجاري، بعدما تابعه النادي عن كثب طوال الفترة الماضية.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى، التي يرغب فيها برشلونة في التعاقد مع جرينوود، حيث راقبه النادي الكتالوني عندما كان يلعب مع نادي خيتافي في موسم 2023.

وأبدى جرينوود، رغبته الشديدة في الانتقال إلى النادي الكتالوني، وكذلك سيكون منفتحًا للانضمام إلى برشلونة في الصيف الجاري.

ويمتلك نادي مانشستر يونايتد، 50% من إعادة بيع جرينوود لأي نادٍ من مارسيليا.

وانتقل جرينوود إلى مارسيليا في الصيف قبل الماضي، قادمًا من نادي خيتافي الإسباني.

وتوقفت مسيرة جرينوود، مع مانشستر يونايتد في 2022، عندما تم اتهامه بقضية اغتصاب ودخل السجن على إثرها.

وشارك جرينوود في 129 مباراة مع مانشستر يونايتد وسجل 35 هدفًا.

ومع مارسيليا شارك جرينوود في 11 مباراة رفقة مارسيليا في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين.