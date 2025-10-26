شهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة، في كلاسيكو الدوري الإسباني، العديد من اللقطات المثيرة داخل وخارج أرضية الملعب، في اللقاء الذي أقيم باستاد سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الليجا.

وتفوق ريال مدريد على حساب برشلونة، بهدفي مبابي وبيلينجهام، بينما أحرز فيرمين لوبيز هدف الفريق الكتالوني الوحيد.

وبدأت الإثارة مبكرًا في الكلاسيكو، بعد احتساب الحكم سوتو جرادو لركلة جزاء على لامين يامال لصالح فينيسيوس جونيور، لكنه ألغاها بعد ذلك، عقب العودة لتقنية الفيديو.

واستمر الجدل حاضرًا في الكلاسيكو، تحت أعين رئيسا الناديين فلورنتينو بيريز وخوان لابورتا، حيث سجل مبابي هدفًا بتسديدة صاروخية رائعة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، بعد الاستماع مجددًا لحكام تقنية الفيديو.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الشوط الثاني، بداعي وجود لمسة يد على إريك جارسيا بعد العودة لتقنية الفيديو، لكن كيليان مبابي أهدرها بفضل تألق الحارس تشيزني، الذي تصدى لتسديدة الفرنسي ببراعة.

وفي الدقيقة 72، قرر المدرب تشابي ألونسو استبدال لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، لينفجر الأخير غاضبًا أثناء خروجه، ودخول زميله رودريجو، ليغادر أرضية الملعب نحو غرف الملابس، قبل العودة مجددًا لمقاعد البدلاء.

واشتعلت أجواء الكلاسيكو في الدقائق الأخيرة، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء لبيدري لاعب وسط برشلونة، بعد تدخله على تشواميني، لتشتعل مشادة على مقاعد البدلاء بين لاعبي الفريقين، وتحصل الحارس الأوكراني أندريه لونين على البطاقة الصفراء.

واستمرت الخلافات بين لاعبي الفريقين عقب صافرة النهاية، حيث دخل لامين يامال في مشادة مع عدة لاعبين من ريال مدريد، أبرزهم: كارفاخال، كورتوا وفينيسيوس جونيور، لكن لاعبو برشلونة تدخل لحماية زميلهم الشاب.

