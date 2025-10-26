المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 1
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

1 0
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

1 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

طرد ومشادات وركلة جزاء ضائعة.. أبرز لقطات مباراة ريال مدريد وبرشلونة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:04 م 26/10/2025
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg

شهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة، في كلاسيكو الدوري الإسباني، العديد من اللقطات المثيرة داخل وخارج أرضية الملعب، في اللقاء الذي أقيم باستاد سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الليجا.

وتفوق ريال مدريد على حساب برشلونة، بهدفي مبابي وبيلينجهام، بينما أحرز فيرمين لوبيز هدف الفريق الكتالوني الوحيد.

وبدأت الإثارة مبكرًا في الكلاسيكو، بعد احتساب الحكم سوتو جرادو لركلة جزاء على لامين يامال لصالح فينيسيوس جونيور، لكنه ألغاها بعد ذلك، عقب العودة لتقنية الفيديو.

واستمر الجدل حاضرًا في الكلاسيكو، تحت أعين رئيسا الناديين فلورنتينو بيريز وخوان لابورتا، حيث سجل مبابي هدفًا بتسديدة صاروخية رائعة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، بعد الاستماع مجددًا لحكام تقنية الفيديو.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الشوط الثاني، بداعي وجود لمسة يد على إريك جارسيا بعد العودة لتقنية الفيديو، لكن كيليان مبابي أهدرها بفضل تألق الحارس تشيزني، الذي تصدى لتسديدة الفرنسي ببراعة.

وفي الدقيقة 72، قرر المدرب تشابي ألونسو استبدال لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، لينفجر الأخير غاضبًا أثناء خروجه، ودخول زميله رودريجو، ليغادر أرضية الملعب نحو غرف الملابس، قبل العودة مجددًا لمقاعد البدلاء.

واشتعلت أجواء الكلاسيكو في الدقائق الأخيرة، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء لبيدري لاعب وسط برشلونة، بعد تدخله على تشواميني، لتشتعل مشادة على مقاعد البدلاء بين لاعبي الفريقين، وتحصل الحارس الأوكراني أندريه لونين على البطاقة الصفراء.

واستمرت الخلافات بين لاعبي الفريقين عقب صافرة النهاية، حيث دخل لامين يامال في مشادة مع عدة لاعبين من ريال مدريد، أبرزهم: كارفاخال، كورتوا وفينيسيوس جونيور، لكن لاعبو برشلونة تدخل لحماية زميلهم الشاب.

لمطالعة أبرز لقطات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة اضغط هنا أو تنقل بين الألبوم المرفق بالأعلى.

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
المصري

المصري

1 0
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

65

تبديلين لصالح المصري.. دخول كريم العراقي ومحمود حمادة وخروج مصطفى أبو الخير ومنذر طمين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg