صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

تايمز

مستقبل سانتو

كشفت الصحيفة أنه لا يوجد أي نية من جانب إدارة وست هام لإقالة المدرب نونو سانتو من منصبه رغم استمرار سوء نتائج الفريق.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة النادي اللندني سوف تدعم المدرب بصفقات جديدة في يناير.

فوتبول إنسايدر

صفقة هجومية

يستهدف نادي ليفربول إلى مواصلة تعزيز الجانب الهجومي وهنا يراقب "الريدز" وضع الثنائي سيمينيو لاعب بورنموث، وجوردان لاعب نيوكاسل.

وكانت إدارة ليفربول قامت في الصيف الماضي بالتعاقد مع الثنائي ألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي.

إكسبريس

مانشستر يونايتد يريد بيلينجهام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، عن وجود تفكير داخل إدارة مانشستر يونايتد من أجل إبرام صفقة في يناير المقبل.

ويأتي تفكير النادي الإنجليزي من خلال استعارة جوب بيلينجهام في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن صاحب الـ20 عامًا يعاني من صعوبة في التأقلم منذ انتقاله إلى بوروسيا دورتموند في الصيف الماضي.

الصحافة الإسبانية

ماركا

انتقادات يامال

وجهت صحيفة "ماركا" الإسبانية انتقادات لاذعة لنجم برشلونة الشاب لامين يامال، عقب أدائه الباهت في مباراة الكلاسيكو التي خسرها فريقه أمام ريال مدريد (2-1) على ملعب سانتياجو برنابيو، كما هاجمت بشدة تصريحاته الأخيرة قبل المباراة.

ووصفت الصحيفة أداء لامين يامال، الذي كان قد أشعل الكلاسيكو بـ"تصريحات مؤسفة"، بأنه كان "مجرد ظل للاعب الذي هو عليه"، مشيرة إلى أن هذا الأداء المخيب قد يكون بسبب المشاكل التي يعانيها.

توتر في الكلاسيكو

اتسمت نهاية مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بالتوتر، حيث نشبت مشارجة قوية كان بطلها لامين يامال نجم الفريق الكتالوني، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل قبل اللقاء، إذ اتهم الريال بأنهم "يسرقوا ويحتجوا".

وكشفت "ماركا" عن سبب المشاجرة، حيث قال التقرير إن داني كارفاخال قائد ريال مدريد كان أول من اقترب من لاعب برشلونة (يامال) لانتقاده على تصريحاته قبل الكلاسيكو.

موندو ديبورتيفو

غضب فينيسيوس

انتهت مباراة الكلاسيكو المثيرة بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، موسم 2025/26.

وتحدثت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قائلة: "تحدى فينيسيوس جونيور، تشابي ألونسو، أمام جميع جماهير البرنابيو، عندما رأى رقمه من أجل التغيير، حيث ظل يردد (لماذا أنا دائمًا؟)، على غرار ماريو بالوتيلي في الدوري الإنجليزي (عندما ارتدى قميصًا يحمل تلك العباراة خلال إحدى مباريات فريقه مانشستر سيتي)".

الصحافة الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

غياب مخيتاريان

يخشى نادي إنتر ميلان من غياب لاعبه هنريك مخيتاريان لمدة تصل إلى شهر أو أكثر، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال الهزيمة خارج أرضه أمام نابولي.

اضطر اللاعب الأرميني للخروج من الملعب بعد 32 دقيقة، سيخضع اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا لفحوصات طبية يوم الإثنين، لتحديد مدى قوة الإصابة في عضلة الفخذ اليسرى، ومن المتوقع أن يغيب لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

توتو ميركاتو ويب

قلق في نابولي بسبب دي بروين

يشعر نادي نابولي بالقلق، بسبب احتمالية تعرض لاعبه البلجيكي المخضرم كيفين دي بروين، لانتكاسة عضلية كبيرة.

يتعامل نابولي مع الموقف بحذر شديد نظرًا لتاريخ دي بروين مع الإصابات، وستوضح الفحوصات المقررة حالة اللاعب، لكن المخاوف تكمن في أنها قد تكون إصابة خطيرة، مما قد يحرمه من الملاعب لفترة طويلة.

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

أزمة في رين

وقع نادي ستاد رين في أزمة كبيرة بعد خسارته على أرضه (2-1) أمام نيس.

وأصبح مستقبل المدرب حبيب باي مهددًا أكثر من أي وقت مضى في ظل الانتقادات القاسية التي يتلقاها من جماهير رين.

وقال حبيب باي: "مهنة التدريب مرتبطة بالظروف.. لكنني ما زلت متحفزًا ومؤمنًا بما أفعله، ولم أفقد عزيمتي أبدًا لكنني أتفهم غضب المشجعين".

ليكيب

انهيار مارسيليا

انهار دفاع أولمبيك مارسيليا مؤخرًا بعد أن بدا متماسكًا في بداية الموسم الجاري 2025-2026.

وتلقى مارسيليا 6 أهداف في آخر 3 مباريات، رغم تألق الحارس رولي، إذ تراجع كل من نايف أكرد وبنيامين بافارد عن تقديم المستويات المأمولة منهما.

وخسر مارسيليا مباراته الأخيرة (2-1) أمام لانس، ليفقد صدارة الترتيب في الدوري الفرنسي.

الصحافة الألمانية

بيلد

رأي دوناروما

تحدث جانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، عن صاحب التسديدة الأقوى بين كيليان مبابي وإرلينج هالاند، ثنائي ريال مدريد ومانشستر سيتي.

حيث قال دوناروما في تصريحات صحفية، إن هالاند لديه تسديدات أقوى، لأنه أعسر، كما أنه مختلف تمامًا عن مبابي.

جوهرة بايرن

أشاد لوثار ماتيوس، اللاعب السابق، بأن لينارت كارل لاعب بايرن ميونيخ، ينتظره مستقبلًا باهرًا مع النادي ومنتخب ألمانيا.

وقال في تصريحات إعلامية إنه ذكره بليونيل ميسي الذي حصل على الكرة الذهبية 7 أو 8 مرات، فهو يمتلك كل ما يحتاجه أي لاعب هجومي.