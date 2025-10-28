المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
توني كروس يدافع عن فينيسيوس: رد فعله طبيعي بعد أداء استثنائي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:34 م 28/10/2025
فينيسيوس

كروس

دافع النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد السابق، عن زميله السابق فينيسيوس جونيور بعد غضبه من قرار استبداله في الكلاسيكو أمام برشلونة، مؤكدًا أن ما حدث "أمر طبيعي يحدث بدافع العاطفة".

وقال كروس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية: "أنا أيضًا لم أكن أحب أن يتم استبدالي. عندما تلعب مباراة استثنائية، خاصة في مباراة مثل هذه، لا يمكنك أن تكون سعيدًا بخروجك من الملعب."

وأضاف النجم الألماني أن تصرف فينيسيوس كان "حالة عاطفية استثنائية" نابعة من الحماس والرغبة في الاستمرار داخل الملعب، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف لا يجب تضخيمها.

واختتم كروس تصريحاته قائلاً: "ليس عليك أن تأخذ كل شيء على محمل الجد، والمدربون أيضًا لا يفعلون ذلك، خصوصًا أولئك الذين كانوا لاعبين من قبل."

