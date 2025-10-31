أعرب كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد، عن سعادته بعد الحصول على جائزة الحذاء الذهبي 2025، بعد تفوقه في السباق خلال الموسم الماضي.

كيليان مبابي سجل 31 هدفًا خلال الموسم الماضي، متفوقًا على محمد صلاح بهدفين فقط، ليتوج بالجائزة في نهاية المطاف بعد صراع استمر حتى نهاية الموسم.

واحتل كيليان مبابي قائمة الحذاء الذهبي، وجاء بالمرتبة الثانية فيكتور جيوكيريس لاعب أرسنال ثم محمد صلاح ثالثًا.

شرف مبابي

وقال مبابي بعد تسلم جائزة الحذاء الذهبي: "إنه لشرف حقيقي لي، هذا مهم جدًا بالنسبة لي وذو قيمة كبيرة".

أضاف: "أشكر زملائي لدعمهم المستمر، نحن مجموعة رائعة، ويمكننا الفوز بالعديد من البطولات".

اختتم تصريحاته: "اللعب مع ريال مدريد حلم، وأتمنى الفوز بهذه الجائزة مرة أخرى في العام المقبل".

وكان كيليان مبابي قد سجل هدفًا في انتصار ريال مدريد بالكلاسيكو ضد برشلونة، الأحد الماضي، فيما يستعد لخوض مباراة فالنسيا، مساء غد السبت، في مهمة جديدة ببطولة الدوري الإسباني.

وتسلم كيليان مبابي جائزة الحذاء الذهبي، في حفل أقيم بالشرفة الرئاسية بملعب سانتياجو برنابيو.