المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:50
الشباب

الشباب

الدوري الألماني
أوجسبورج

أوجسبورج

- -
21:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

دوري نجوم قطر
الوكرة

الوكرة

- -
18:30
نادي قطر

نادي قطر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مبابي بعد حصد الحذاء الذهبي: إنه لشرف حقيقي.. وأتمنى الفوز به مجددا العام المقبل

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:33 م 31/10/2025
كيليان مبابي

كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي 2025

أعرب كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد، عن سعادته بعد الحصول على جائزة الحذاء الذهبي 2025، بعد تفوقه في السباق خلال الموسم الماضي.

كيليان مبابي سجل 31 هدفًا خلال الموسم الماضي، متفوقًا على محمد صلاح بهدفين فقط، ليتوج بالجائزة في نهاية المطاف بعد صراع استمر حتى نهاية الموسم.

واحتل كيليان مبابي قائمة الحذاء الذهبي، وجاء بالمرتبة الثانية فيكتور جيوكيريس لاعب أرسنال ثم محمد صلاح ثالثًا.

شرف مبابي

وقال مبابي بعد تسلم جائزة الحذاء الذهبي: "إنه لشرف حقيقي لي، هذا مهم جدًا بالنسبة لي وذو قيمة كبيرة".

أضاف: "أشكر زملائي لدعمهم المستمر، نحن مجموعة رائعة، ويمكننا الفوز بالعديد من البطولات".

اختتم تصريحاته: "اللعب مع ريال مدريد حلم، وأتمنى الفوز بهذه الجائزة مرة أخرى في العام المقبل".

وكان كيليان مبابي قد سجل هدفًا في انتصار ريال مدريد بالكلاسيكو ضد برشلونة، الأحد الماضي، فيما يستعد لخوض مباراة فالنسيا، مساء غد السبت، في مهمة جديدة ببطولة الدوري الإسباني.

وتسلم كيليان مبابي جائزة الحذاء الذهبي، في حفل أقيم بالشرفة الرئاسية بملعب سانتياجو برنابيو.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد محمد صلاح كيليان مبابي الحذاء الذهبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg