كلام فى الكورة
رافينيا: عدم الفوز بالكرة الذهبية خيبة أمل شخصية.. ولا توجد منافسة بيني وبين لامين يامال

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:31 م 04/11/2025
رافينيا

رافينيا

أكد النجم البرازيلي رافينيا لاعب نادي برشلونة، أنه شعر بخيبة أمل لعدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، مشيراً إلى أنه لا توجد منافسة بينه وبين لامين يامال زميله في الفريق.

وكان رافينيا احتل المركز الخامس في قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

تصريحات رافينيا

وقال رافينيا في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "عدم الفوز بالكرة الذهبية؟ كانت خيبة أمل شخصية، عندما تُعطي كل هذا الجهد وتعمل بجد كل يوم وتشعر بأنك خضت موسمًا رائعًا، فمن الطبيعي أن تتوقع أن تكون من بين الأفضل، كان إنهاء الموسم في المركز الخامس شرفًا لي بالطبع، لكن توقعاتي كانت أعلى".

وعن المنافسة مع لامين يامال، قال رافينيا: "لا هذا التنافس غير موجود، ما يجمعنا حقًا هو رغبة متبادلة في تقديم أفضل ما لدينا وتشجيع بعضنا البعض ومساعدة الفريق على النجاح، نتحدى بعضنا البعض على أرض الملعب ولكن دائمًا بشكل بنّاء، وليس شخصيًا، خارج كرة القدم علاقتنا قوية جدًا وندعم بعضنا البعض داخل الملعب وخارجه".

وأضاف: "أتمنى الاعتزال في برشلونة، برشلونة نادٍ منحني الكثير واستقبلني في لحظة مهمة جدًا من مسيرتي، وأشعر فيه وكأنني في بيتي".

وأوضح: "إذا سمحت الظروف فسيكون من دواعي سروري قضاء بقية مسيرتي هنا، أفوز بالألقاب وأساعد اللاعبين الشباب، وأترك ​​بصمة في تاريخ النادي".

وأتم لاعب برشلونة تصريحاته: "لكنني أعلم أيضًا أن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، لذلك أحاول أن أعيش الحاضر، في الوقت الحالي ينصب تركيزي على تقديم أفضل ما لدي كل يوم بهذا القميص وأترك ​​للمستقبل مساره".

