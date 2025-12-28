نجح النجم المغربي، براهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، في خطف أنظار عددًا من الأندية الأوروبية الكبرى، عقب تألقه اللافت في كأس الأمم الأفريقية المُقامة حاليًا في بلاده.

وسجّل إبراهيم دياز هدفين لصالح منتخب المغرب في أول جولتين بأمم أفريقيا الحالية، خلال الفوز على جزر القمر ثم التعادل أمام مالي.

براهيم دياز يخطف أنظار رباعي أوروبي

وبحسب ما ذكرته شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فقد بدأ كشافي عددًا من الأندية الأوروبية يراقبون المغربي الدولي، وهم ميلان، يوفنتوس، توتنهام هوتسبير، وأستون فيلا.

ويرتبط براهيم دياز بعقد بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2027، وتفاوض مؤخرًا مع النادي لتجديد عقده وزيادة راتبه بشكل طفيف، ورغم رغبته بأن يكون لاعبًا أساسيًا، إلا أنه يتقبل دور البديل بشكل جيد.

وأكد ريال مدريد أنه لن يسمح ببيع إبراهيم دياز، نظرًا لأهميته بالنسبة للفريق، خاصة أنه يُحبّ العمل الجماعي، ويُساهم دائمًا في خلق أجواءٍ إيجابية، ويُضيف قيمةً كبيرةً للفريق.

بينما تتمثل العقبة الوحيدة في غياب دياز عن صفوف ريال مدريد لمدة شهر تقريبًا، بين ديسمبر ويناير، نظرًا لمشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية الجانب السلبي.

وفي حال طلب براهيم مغادرة ريال مدريد، سيحترم النادي رغبته ويستمع إلى موقفه، لكن بشرط وصول عرضًا ماليًا ضخمًا، كونه لم يتجاوز الـ26 من عمره، ويمتلك هامشًا كبيرًا للتطور.

ويعد دياز من نوعية اللاعبين القادرين على تغيير مجريات المباراة المتقاربة، بما لديه من مهارة وقدرة على المراوغة وإحداث الفارق في المساحات الضيقة.

وشهد الموسم الحالي مشاركة براهيم دياز في 20 مباراة رفقة ريال مدريد بجميع البطولات، سجل خلالهم هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.