المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00
السودان

السودان

الدوري الإيطالي
كريمونيسي

كريمونيسي

0 2
16:00
نابولي

نابولي

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

1 0
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

3 0
13:30
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

2 3
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

0 0
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 1
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 1
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد تألقه مع المغرب.. براهيم دياز يشعل منافسة بين 4 من كبار أوروبا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:32 م 28/12/2025
براهيم دياز نجم منتخب المغرب

براهيم دياز

نجح النجم المغربي، براهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، في خطف أنظار عددًا من الأندية الأوروبية الكبرى، عقب تألقه اللافت في كأس الأمم الأفريقية المُقامة حاليًا في بلاده.

وسجّل إبراهيم دياز هدفين لصالح منتخب المغرب في أول جولتين بأمم أفريقيا الحالية، خلال الفوز على جزر القمر ثم التعادل أمام مالي.

براهيم دياز يخطف أنظار رباعي أوروبي

وبحسب ما ذكرته شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فقد بدأ كشافي عددًا من الأندية الأوروبية يراقبون المغربي الدولي، وهم ميلان، يوفنتوس، توتنهام هوتسبير، وأستون فيلا.

ويرتبط براهيم دياز بعقد بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2027، وتفاوض مؤخرًا مع النادي لتجديد عقده وزيادة راتبه بشكل طفيف، ورغم رغبته بأن يكون لاعبًا أساسيًا، إلا أنه يتقبل دور البديل بشكل جيد.

وأكد ريال مدريد أنه لن يسمح ببيع إبراهيم دياز، نظرًا لأهميته بالنسبة للفريق، خاصة أنه يُحبّ العمل الجماعي، ويُساهم دائمًا في خلق أجواءٍ إيجابية، ويُضيف قيمةً كبيرةً للفريق.

بينما تتمثل العقبة الوحيدة في غياب دياز عن صفوف ريال مدريد لمدة شهر تقريبًا، بين ديسمبر ويناير، نظرًا لمشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية الجانب السلبي.

وفي حال طلب براهيم مغادرة ريال مدريد، سيحترم النادي رغبته ويستمع إلى موقفه، لكن بشرط وصول عرضًا ماليًا ضخمًا، كونه لم يتجاوز الـ26 من عمره، ويمتلك هامشًا كبيرًا للتطور.

ويعد دياز من نوعية اللاعبين القادرين على تغيير مجريات المباراة المتقاربة، بما لديه من مهارة وقدرة على المراوغة وإحداث الفارق في المساحات الضيقة.

وشهد الموسم الحالي مشاركة براهيم دياز في 20 مباراة رفقة ريال مدريد بجميع البطولات، سجل خلالهم هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد منتخب المغرب كأس أمم أفريقيا براهيم دياز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
الجزائر

الجزائر

0 0
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

20

ضغط متواصل من جانب منتخب الجزائر ومحاولات لتسجيل هدف مبكر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg