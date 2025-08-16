المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إنريكي: من الصعب التتويج بدوري الأبطال مرتين متتاليتين.. وسعيد بالميركاتو

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:42 م 16/08/2025
لويس إنريكي

لويس إنريكي

تحدث لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن مباراة الفريق أمام نانت، والتي ستجمع بين الفريقين لحساب الجولة الأولى من مواجهات الدوري الفرنسي.

ووجد إنريكي الوقت مناسبًا، للحديث عن  الإصابات والموسم الماضي، إلى جانب التحديات المقبلة، بالإضافة إلى الانتقالات التي أبرمها باريس سان جيرمان خلال الصيف الجاري.

المنافسة والإصابات

تحدث إنريكي في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي، قائلًا: "الموسم الماضي سار بهذه الطريقة لأننا كنا في مستوى عالٍ جدًا، وهذا ليس أمرًا معتادًا، وبالنسبة لهذا الموسم، لا أعرف ما الذي سيحدث، لكن هدفنا هو الفوز بالبطولة، وأتوقع أن تكون المنافسة متقاربة".

وانتقل إنريكي للحديث عن الإصابات، التي ضربت الفريق، قائلًا: "كرة القدم رياضة احتكاك، والإصابات جزء طبيعي منها، وسنواصل على النهج ذاته، كتحليل أوقات اللعب، السفر، التدريبات، والتفاصيل المهمة المتعلقة بصحة اللاعبين".

وأضاف: "بداية أي موسم دائمًا صعبة، لكن أعتقد أن الإحساس الذي نريده سيعود تدريجيًا مع استمرار التدريبات، نعرف صعوبة اللعب خارج الديار ضد أي فريق، في نانت، سنواجه مشاكل، المباراة ستكون صعبة، لكن هذه التحديات معتادة بالنسبة لنا ويجب أن نتغلب عليها".

الكرة الذهبية 2025.. إنريكي على رأس قائمة المرشحين لأفضل مدرب في العالم

تحدي دوري أبطال أوروبا

استهل إنريكي، حديثه بشأن دوري أبطال أوروبا، قائلًا: "الشعور الذي يسيطر عليّ هو الاستمرار في كتابة التاريخ، وهذا كان هدفي منذ اليوم الأول، هذه لحظة خاصة، لأنه من الصعب أن ترى فريقًا يفوز بدوري الأبطال مرتين متتاليتين".

وتابع: "هذا هو هدفنا، لدينا طموح وندرك صعوبة هذا الهدف، لكن من الطبيعي أن نمتلك هذه العقلية، الأمر يعتمد علينا وعلى مستوانا، وأعتقد أنه هدف ممتع".

إنريكي: أتحمل مسؤولية استبعاد دوناروما.. والأمر يتعلق بالفريق

رضا إنريكي عن سوق الانتقالات

قال إنريكي: "أعتقد أن الانتقالات تعكس صورة الفريق، لسنا بحاجة لعدد كبير من اللاعبين، لأننا قمنا بالعمل الأساسي قبل عامين وعام واحد، نحن هادئون ومرتاحون".

وأتم حديثه: "تنوع أدوار لاعبينا يسمح لنا بتغطية كل المراكز، أنا سعيد جدًا بالميركاتو مع اللاعبين الثلاثة الذين وصلوا".

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي لويس إنريكي

