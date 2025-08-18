وقعت مشادة عنيفة في غرفة ملابس الفريق الأول في نادي أولمبيك مارسيليا بين الثنائي أدريان رابيو وجوناثان رو، إذ شتما بعضهما البعض، قبل أن يحاول كلاهما الاعتداء جسديًا على الآخر أمام أنظار المدرب روبرتو دي زيربي، بحسب ما كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين.

وخسر مارسيليا مباراته الافتتاحية في منافسات الدوري الفرنسي أمام ستاد رين، بهدف نظيف.

مشادة في غرفة ملابس مارسيليا

كشف راديو مونت كارلو الفرنسي في تقرير له، تفاصيل المشادة التي حدثت بين رابيو ورو في غرفة ملابس مارسيليا.

وأوضح أن رابيو تبادل الشتائم والتهديدات مع رو، ثم حاول كلاهما الاعتداء على الآخر جسديًا، إذ وقفا في وجه بعضهما البعض أمام اللاعبين الآخرين، ما استدعى تدخل دي زيربي رفقة المدير الرياضي المهدي بن عطية، من أجل تهدئة الأجواء.

وعانى مارسيليا في مباراته الافتتاحية بالدوري الفرنسي هذا الموسم، إذ خسر ضد 10 لاعبين من رين.

عقوبة قاسية

بحسب راديو مونت كارلو الفرنسي، وقع مارسيليا عقوبة كبيرة على رابيو ورو باستبعادهما من الفريق الأول، دون تحديد موعد عودتهما إلى التدريبات الجماعية.

ولن يكون رابيو ورو جزءًا من فريق مارسيليا في المباراة المقبلة أمام باريس إف سي، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الفرنسي، على أن تحدد الإدارة رفقة دي زيربي موعد عودتهما في وقت لاحق.

ومن المنتظر أن يقيم مارسيليا مبادرة من أجل تحسين الأجواء في غرفة الملابس، إذ يدرس اقتراح تبرع الثنائي لمؤسسة النادي الخيرية.