المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الاستبعاد لا يكفي.. دي زيربي يطالب برحيل رابيو عن مارسيليا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:06 م 19/08/2025
رابيو

رابيو من لقاء مارسيليا ورين

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن المدير الفني الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب أولمبيك مارسيليا، طلب من إدارة ناديه التخلص من خدمات اللاعب الفرنسي أدريان رابيو هذا الصيف، بسبب أزمة صاحب الـ30 عامًا في غرفة الملابس.

ويرتدي رابيو قميص مارسيليا منذ صيف 2024، مع عقد قصير، ينتهي الصيف المقبل.

أزمة رابيو في مارسيليا

أوضح موقع فوت ميركاتو الفرنسي في تقرير له أن أزمة رابيو في أولمبيك مارسيليا وصلت إلى طلب المدرب روبرتو دي زيربي، بيع خدمات رابيو هذا الصيف.

وأشار الموقع إلى أن والدة رابيو التي تدير أعماله، قالت بنفسها في تصريحات جديدة، اليوم الثلاثاء، إن دي زيربي لم يعد يرغب في الاحتفاظ بخدمات لاعب وسط أولمبيك مارسيليا بعد الآن.

الاستبعاد لا يكفي

دخل رابيو في أزمة كبيرة في غرفة ملابس مارسيليا، وفق ما روى راديو مونت كارلو الفرنسي.

وأكد الراديو الفرنسي أن أدريان رابيو اشتبك لفظيًا مع زميله جوناثان رو في غرفة ملابس مارسيليا أمام مرأى الجميع، من بينهم دي زيربي نفسه، إلى جانب المدير الرياضي المهدي بنعطية.

وشدد على أن اللاعبين كاد كلاهما يضرب الآخر لولا تدخل الحكماء في غرفة ملابس مارسيليا.

ووقع مارسيليا عقوبة على الثنائي رابيو ورو باستبعادهما من تدريات الفريق الأول، دون تحديد موعد لعودتهما مجددًا، ما يعني غيابهما عن المباراة المقبلة أمام باريس إف سي، السبت المقبل.

وكان الإحباط سيطر على غرفة ملابس مارسيليا عقب الهزيمة (1-0) أمام ستاد رين في افتتاحية الدوري الفرنسي، إذ خسر رفاق دي زيربي رغم أن الخصم لعب بـ10 لاعبين لمدة ساعة.

مباراة مارسيليا القادمة
الدوري الفرنسي أدريان رابيو أولمبيك مارسيليا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg