ذكرت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن المدير الفني الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب أولمبيك مارسيليا، طلب من إدارة ناديه التخلص من خدمات اللاعب الفرنسي أدريان رابيو هذا الصيف، بسبب أزمة صاحب الـ30 عامًا في غرفة الملابس.

ويرتدي رابيو قميص مارسيليا منذ صيف 2024، مع عقد قصير، ينتهي الصيف المقبل.

أزمة رابيو في مارسيليا

أوضح موقع فوت ميركاتو الفرنسي في تقرير له أن أزمة رابيو في أولمبيك مارسيليا وصلت إلى طلب المدرب روبرتو دي زيربي، بيع خدمات رابيو هذا الصيف.

وأشار الموقع إلى أن والدة رابيو التي تدير أعماله، قالت بنفسها في تصريحات جديدة، اليوم الثلاثاء، إن دي زيربي لم يعد يرغب في الاحتفاظ بخدمات لاعب وسط أولمبيك مارسيليا بعد الآن.

الاستبعاد لا يكفي

دخل رابيو في أزمة كبيرة في غرفة ملابس مارسيليا، وفق ما روى راديو مونت كارلو الفرنسي.

وأكد الراديو الفرنسي أن أدريان رابيو اشتبك لفظيًا مع زميله جوناثان رو في غرفة ملابس مارسيليا أمام مرأى الجميع، من بينهم دي زيربي نفسه، إلى جانب المدير الرياضي المهدي بنعطية.

وشدد على أن اللاعبين كاد كلاهما يضرب الآخر لولا تدخل الحكماء في غرفة ملابس مارسيليا.

ووقع مارسيليا عقوبة على الثنائي رابيو ورو باستبعادهما من تدريات الفريق الأول، دون تحديد موعد لعودتهما مجددًا، ما يعني غيابهما عن المباراة المقبلة أمام باريس إف سي، السبت المقبل.

وكان الإحباط سيطر على غرفة ملابس مارسيليا عقب الهزيمة (1-0) أمام ستاد رين في افتتاحية الدوري الفرنسي، إذ خسر رفاق دي زيربي رغم أن الخصم لعب بـ10 لاعبين لمدة ساعة.