"أتفهم الانتقاد".. لويس إنريكي يرفض التعليق على أزمة دوناروما

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:27 م 21/08/2025
إنريكي ودوناروما

إنريكي ودوناروما

رفض لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، الإدلاء بأي تعليقات جديدة عن أزمة جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريقه.

وبدا أن دوناروما مع سان جيرمان وصل مشوار إلى نهايته، خاصة بعدما أكد لويس إنريكي مدرب الفريق أنه يبحث "عن نوعية مختلفة من الحراس"، بعد استبعاد الحارس الإيطالي من مباراة الكأس السوبر الأوروبي ضد توتنهام الإنجليزي.

"مستعد لدفع ثمنه".. مارسيليا يستهدف كاسادو من برشلونة

ونشر دوناروما رسالة مؤثرة لجماهير الفريق قال فيها إن "شخصا ما قرر أنه لم يعد قادرا على أن يكون جزءا من الفريق أو المساهمة في نجاحه"، مؤكدا شعوره بخيبة أمل وإحباط شديد، كما شن وكيله هجوما على النادي العاصمي.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أنجيه في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي: "هذه قرارات صعبة دائما، لا أمانع في اتخاذها، لكنني لن أشرح أي شيء عن لاعبي باريس سان جيرمان، هذا لا يهمني".

وأضاف المدرب: "أتفهم الانتقادات الموجهة لقراري، لكننا هادئون ومرتاحون، نعرف وجهتنا، وهذا أهم شيء بالنسبة لي".

لتوفير المال.. بايرن ميونخ يدرس الاكتفاء باستعارة مهاجم

وكان سان جيرمان قد تعاقد مؤخرا مع الحارس لوكا شوفالييه قادما من ليل ليكون بديلا للحارس الإيطالي.

جدير بالذكر أن دوناروما البالغ 26 عاما انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 قادما من ميلان في صفقة انتقال حر، ويستمر عقده حتى يونيو 2026.

وفي الموسم الماضي شارك دوناروما في 47 مباراة بمختلف البطولات واستقبل 43 هدفا، بينما لعب إجمالا 161 مباراة منذ وصوله، استقبل خلالها 156 هدفا.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي جيانلويجي دوناروما

