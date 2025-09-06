كشفت تقارير صحفية، عن مدة غياب ديزيري دوي، لاعب باريس سان جيرمان، بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب فرنسا.

وغادر دوي معسكر منتخب فرنسا صباح اليوم السبت، بعدما تم تشخيص إصابته في ربلة الساق اليمنى.. طالع التفاصيل من هنا

وبحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن دوي سوف يغيب عن باريس سان جيرمان لمدة 3 أو 4 أسابيع.

شكوك حول لحاق دوي بمباراة برشلونة

وأوضحت الصحيفة، أن مشاركة ديزيري دوي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا محل شك.

وتأكد غياب دوي عن مباراة باريس سان جيرمان أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي، كما أنه سوف يغيب عن مباراة أتالانتا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام برشلونة، في الأول من أكتوبر المقبل على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وشارك دوي في فوز فرنسا أمام أوكرانيان بهدفين دون رد مساء أمس الجمعة، في تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل مايكل أوليسي وكيليان مبابي هدفي كتيبة الديوك، ليحصد منتخب فرنسا أول 3 نقاط في مشوار التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.