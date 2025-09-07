أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بيانا رسميا، يؤكد خلاله أنه دعا الاتحاد الفرنسي لوضع بورتوكول جديد للتنسيق الطبي-الرياضي بين الأندية والمنتخب، بعد إصابة الثنائي عثمان ديمبلي ودزيري دوي.

وحسم منتخب فرنسا تفوقه على نظيره أوكرانيا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكشف نادي باريس سان جيرمان عن إصابة نجميه عثمان ديمبلي ودزيريه دوي، ومغادرتهما معسكر المنتخب الفرنسي.

بيان باريس سان جيرمان

وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي: "عقب تأكيد إصابة لاعبيه المستدعين للمنتخب الفرنسي، عثمان ديمبيلي ودزيري دوي – مع ما يترتب على ذلك من عواقب رياضية كبيرة على اللاعبين والنادي – وجه نادي باريس سان جيرمان خطابًا إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدعو فيه بشكل عاجل إلى وضع بروتوكول جديد للتنسيق الطبي-الرياضي بين الأندية والمنتخب، يكون أكثر شفافية وتعاونًا، بحيث تصبح صحة اللاعبين والدعم الطبي لهم أولوية مطلقة".

وأضاف: "يؤكد نادي باريس سان جيرمان، الذي يتابع الاحتياجات الطبية للاعبيه على مدار العام ولديه إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة ومفصلة، أنه كان قد زود الاتحاد بمعلومات طبية ملموسة حتى قبل بدء التدريبات مع المنتخب الفرنسي، تتعلق بحجم الحمل الذي يمكن أن يتحمله اللاعبون والمخاطر المحتملة للإصابة، ويعرب النادي عن أسفه لعدم أخذ هذه التوصيات الطبية بعين الاعتبار من قبل الطاقم الطبي للمنتخب، إضافة إلى غياب أي تشاور أو تنسيق مع الطاقم الطبي للنادي".

باريس سان جيرمان خاطب الاتحاد الفرنسي بشأن مشاركة لاعبيه

وتابع: "ويود باريس سان جيرمان أن يجدد التزامه بالرسالة الاتحادية وبالمنتخب الفرنسي، الذي يعد تأثيره هدفًا مشتركًا بالكامل، ويأمل أن تمهد هذه الأحداث المؤسفة الطريق لوضع إطار جديد ورسمي للتنسيق الطبي، يضمن تبادلًا منهجيًا وموثقًا ومتبادلاً بين الأطقم الطبية للأندية والمنتخب، إضافة إلى احترام مبدأ وقائي معزز عند استدعاء اللاعبين واستخدامهم، خصوصًا إذا كانوا يعانون من إصابة تخضع للعلاج".

وأتم بيان النادي الباريسي: "إن الحوادث الأخيرة الخطيرة والتي كان بالإمكان تجنبها، يجب أن تفضي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة وفورية، ويؤكد النادي استعداده للمساهمة الفعالة في هذا الجهد الجماعي، حرصًا على مصلحة اللاعبين وكرة القدم الاحترافية ككل".