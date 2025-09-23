علق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي على تتويج الفرنسي عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية 2025.

وحصد ديمبيلي جائزة الكرة الذهبية 2025 وحل خلفه كل من لامين يامال وفيتينيا ومحمد صلاح ورافينيا.

وحرص ميسي أن يقدم التهنئة لزميله السابق في نادي برشلونة عثمان ديمبيلي على فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ديمبيلي وإنريكي وباريس سان جيرمان الأفضل.. جوائز الكرة الذهبية 2025

ولعب ميسي وديمبلي معًا لمدة أربع سنوات في نادي برشلونة.

وعلق ميسي -الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات- على منشور للمهاجم الفرنسي عبر موقع "إنستجرام"، للتعبير عن تقديره لهذا الفوز.

وكتب ميسي: "عظيم يا عثمان.. تهانينا، أنا سعيد جدًا من أجلك، أنت تستحق ذلك".

ولطالما أبدى ديمبيلي احترامًا كبيرًا لميسي الذي ساعده على التأقلم في غرفة ملابس الفريق الكتالوني، وقدّم له العديد من النصائح حول كيفية قيادة مسيرته التي شابتها الإصابات والنكسات.

وقال ديمبيلي قبل بضع سنوات: "كانت علاقتي بميسي جيدة جدًا منذ اليوم الأول، كانت خزانتي بجوار خزانته، وقد قدّم لي الكثير من النصائح، بالنسبة لي، هو الأعظم، شخص فريد، أنا فخور باللعب معه".

قدم أحد أعظم المواسم الفردية بإنجلترا.. ماذا قال ليفربول عن ترتيب صلاح في الكرة الذهبية؟