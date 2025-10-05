انتهت 4 مباريات من مواجهات الدوري الفرنسي التي انطلقت اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مباريات المسابقة.

وشهدت مباريات ليون أمام تولوز، موناكو أمام نيس، ستراسبورج أمام أنجيه، لوهافر أمام رين، إثارة وغزارة تهديفية امتدت حتى الدقائق الأخيرة من المواجهات.

وانتهت مواجهتي لوهافر أمام رين، وموناكو أمام نيس، بالتعادل الإيجابي، بينما تفوق تولوز أمام ليون، واكتسح ستراسبورج منافسه أنجيه.

ليون أمام تولوز

سقط فريق ليون في فخ الهزيمة أمام تولوز بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

افتتح ماليك فوفانا التسجيل في الدقيقة 24 لصالح ليون، قبل أن يحرز إيمرسون ثنائية لفريقه تولوز في الدقيقتين 87 و90+6 من عمر المباراة.

موناكو أمام نيس

فرض التعادل نفسه على المباراة التي جمعت بين موناكو ونيس، إذ انتهت المواجهة بنتيجة (2-2).

تقدم نيس في الدقيقة 29 عن طريق سفيان ديوب، قبل يعاني الفريق من النقص العددي بطرد علي العبدي في الدقيقة 34.

عاد سفيان ديوب للتسجيل في الدقيقة 42 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء، ليعزز من تقدم نيس، قبل أن يحرز أنسو فاتي ثنائية لصالح موناكو بالدقيقتين 45+5 و56 من علامة الجزاء.

ستراسبورج أمام أنجيه

أمطر نادي ستراسبورج شباك نظيره أنجيه بنتيجة (5-0) في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وافتتح خواكين بانيتشيلي التسجيل في الدقيقة 36 من عمر المباراة، قبل أن يحرز اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وأحرز عبدول واتارا الهدف الثالث في الدقيقة 61 من عمر المباراة، قبل أن يختتم جودو التسجيل في اللقاء بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 66 و70.

لوهافر أمام رين

تعادل فريق لوهافر مع نظيره رين بنتيجة (2-2) في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وافتتح بريل إيمبولو التسجيل في الدقيقة العاشرة من المباراة لصالح رين، قبل أن يعزز استيبان ليبول من تفوق فريقه بالدقيقة 29.

وتمكن عيسى سوماري من تسجيل الهدف الأول لصالح لوهافر بالدقيقة 45+1، قبل أن يعادل ندياي النتيجة بالدقيقة 79.