ليكيب: موناكو استقر على رحيل هوتر.. ويحدد بديله

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:48 م 06/10/2025
مدرب موناكو

آدي هوتر

بدأ نادي موناكو الفرنسي، البحث عن مدرب جديد لخلافة النمساوي آدي هوتر مدرب الفريق المحتمل رحيله خلال الساعات المقبلة.

وتعادل موناكو أمام نيس 2-2 بشق الأنفس في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن موناكو بدأ الاستكشاف والعمل على إيجاد خليفة لهوتر في تدريب نادي الإمارة الفرنسية في المرحلة المقبلة.

وأوضح التقرير، أن هناك قرار داخلي في نادي موناكو، بضرورة رحيل هوتر عن تدريب الفريق؛ بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

وكشفت الصحيفة، عن تواصل نادي موناكو مع إيدين تيرزيتش المدير الفني السابق لنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وأشار التقرير إلى، أن نادي موناكو أحرز تقدمًا في المفاوضات مع المدرب الألماني، بالإضافة إلى بعض المدربين الآخرين.

ويحتل موناكو المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان صاحب الصدارة.

ويتولى هوتر تدريب نادي موناكو منذ يوليو 2023، حيث خاض 93 مباراراة، فاز في 49 وتعادل في 18 وخسر 26 آخرين.

مباراة موناكو القادمة
موناكو الدوري الفرنسي هوتر تيرزيتش

