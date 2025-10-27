أصبح المغربي يوسف العربي تهديدًا حقيقيًا لزميله المصري مصطفى محمد، بعد أن سجل الأول أهدافًا مع نادي نانت بمعدل يقترب من 10 أضعافه.

وانضم العربي إلى نانت في الصيف، بينما يدافع مصطفى محمد عن شعار الفريق الفرنسي منذ يوليو 2022.

انطلاقة مصطفى محمد مع نانت

تخلص نادي نانت قبل بداية موسم 2025-2026 من المدرب أنطوان كومباريه الذي كاد يدفع مصطفى محمد إلى الرحيل في الصيف، بسبب قلة مشاركاته.

وظهر مصطفى محمد بأفضل أداء ممكن في الفترة التحضيرية في الصيف تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو الذي أكد أن المهاجم صاحب الـ27 عامًا يستحق مكانًا أساسيًا في هجوم نانت.

وحاول كاسترو الاعتماد على مصطفى محمد وماتيس أبلين معًا، ليشرك الأخير في مركز الجناح بعدما استحوذ في الموسم الماضي 2024-2025 على مركز رأس الحربة.

وبدا كل شيء يسير بشكل جيد بالنسبة إلى مصطفى محمد، ما يفسر مشاركته أساسيًا في أول 5 مباريات، قبل أن يجلس على الدكة في المباراة السادسة، ثم عاد إلى التشكيل الأساسي في المباراتين التاليتين، لكنه سرعان ما تحول إلى مقاعد البدلاء في المباراة التاسعة.

وفي 9 مباريات، اكتفى مصطفى محمد بإحراز هدف وحيد في الدوري الفرنسي هذا الموسم ضد أوكسير.

العربي يسجل بمعدل 10 أضعاف مصطفى محمد

يتنافس مصطفى محمد مع أبلين، لكن أيضًا مع المغربي يوسف العربي الذي وصل نانت في الصيف، مجانًا.

وكما كان متوقعًا، لعب يوسف العربي دورًا احتياطيًا في نانت، خاصة أنه يبلغ من العمر 38 عامًا، لكنه سرعان ما أثبت لكاسترو أنه ما يزال يتمتع بالإمكانيات التي أهلته إلى ارتداء قمصان غرناطة وأولمبياكوس والهلال.

واستطاع يوسف العربي أن يسجل هدفين مع نانت في 120 دقيقة فقط، علمًا بأنه حصل على مكان في التشكيل الأساسي في المباراة الماضية ضد باريس إف سي، على حساب مصطفى محمد.

وبالمقارنة بين يوسف العربي ومصطفى محمد هذا الموسم، يظهر التالي..

- مصطفى محمد: سجل هدفًا وحيدًا في 577 دقيقة

- يوسف العربي: سجل هدفين في 120 دقيقة

ويعني ذلك أن يوسف العربي لديه معدل تسجيل أهداف يساوي تقريبًا 10 أضعاف المعدل الذي يحرز به مصطفى محمد أهدافًا مع نانت هذا الموسم، ما يعني أن المركز الأساسي لم يعد مضمونًا.